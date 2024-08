Viale D’Annunzio tra mille pericoli, lavori e polemiche 

I lavori non sono ancora ultimati ma in viale D’Annunzio è già polemica. Automobilisti selvaggi lasciano i mezzi in sosta sul tratto riservato ai pedoni, costretti a transitare all’interno della carreggiata dove, lo scorso 6 agosto, l’impresa ha posato per la prima volta il tappetino d’asfalto. Immediate le proteste dei residenti, che hanno segnalato il disagio. «È già finita l’illusione di viale D’Annunzio civile: auto parcheggiate sul marciapiede in entrambi i sensi e le persone sono costrette a passare in mezzo alla strada col rischio di essere investite, visto che la strada è già diventata una pista da Formula 1. Si auspica – proseguono – un rapido intervento della polizia locale per il ripristino delle regole base di utilizzo della strada». In difficoltà anche i genitori con i passeggini.

Il sindaco, Marcello Ladu, rassicura i residenti del quartiere residenziale di San Gemiliano: «La strada è ancora un cantiere aperto. L’abbiamo aperta per favorire il transito delle auto in virtù del carico antropico di questi giorni ma non appena fornitori e impresa riprenderanno a lavorare verranno posati dei dissuasori per evitare i parcheggi selvaggi».( ro. se. )

