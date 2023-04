Viale D’Annunzio: parte la gara d’appalto per asfaltare la strada 

Una firma attesa mezzo secolo. L’ha messa il commissario Francesco Cicero, sbloccando il progetto di viale D’Annunzio. Acquisite tutte le autorizzazioni, nell’ordine Genio civile, Consorzio di bonifica, Soprintendenza e Ufficio tutela, Cicero ha approvato il progetto esecutivo-definitivo che annuncia la pubblicazione del bando di gara per i lavori sulla strada sterrata che, da via San Gemiliano, porta alla spiaggia. Il progetto, curato dagli ingegneri Martino Pisano (capogruppo di un raggruppamento temporaneo di professionisti) e Maurizio Murru (responsabile unico del procedimento), è la fine di un calvario burocratico.

Il progetto

Lo sviluppo dei lavori si estende su una striscia di 300 metri lineari. Il progetto prevede di realizzare un marciapiede largo un metro e mezzo con finitura lavata in ghiaia di porfido rosso in contropendenza su un lato della strada, con una cunetta a filo su entrambe i lati per migliorare la raccolta delle acque piovane e un nastro d’asfalto carrabile in doppia pendenza per garantire il transito nel doppio senso di marcia. Nel rispetto dell’indicazione dell’amministrazione comunale decaduta verranno salvaguardati i pini marittimi al netto dell’abbattimento di alcuni esemplari pericolanti. In più, sulla base delle criticità sulla raccolta delle acque piovane si è scelto di realizzare una rete di raccolta che favorisca il deflusso delle stesse nel canale a cielo aperto che sfocia in mare.

Il commissario

«Subito in gara», ha annunciato il commissario Cicero, 78 anni, commentando l’approvazione del progetto che i residenti del quartiere residenziale attendevano da cinquant’anni. Esasperati dalle criticità del percorso, negli ultimi anni i residenti che abitano da queste parti le ha provate tutte per cercare di scuotere l’amministrazione di turno: petizioni, striscioni di protesta appesi ai pini marittimi e incontri in Comune. Ora, con un dispositivo di 440 mila euro, s’intravede la luce in fondo al tunnel. (ro. se.)