Viale D’Acquisto, marciapiede pericoloso 

«Il marciapiede di viale Salvo D'Acquisto dal lato canale deve essere allargato, così com’è è troppo pericoloso». La denuncia è degli abitanti che da tempo chiedono che l'amministrazione comunale intervenga.

«Ci salva il marciapiede dell'altro lato, quello dove ci sono le case», commenta Roberta Campus, residente in via Monsignor Spettu, «ma non significa che l'altro non debba essere reso fruibile. Il guardrail non ha senso di esistere in quel punto, perché restringe il passaggio. Ritengo che quel guardrail sia da eliminare». Campus aggiunge: «Il tratto largo invece è spesso occupato da auto in sosta che ostacolano il transito dei pedoni». Le fa eco Fausto Medda, un abitante di via Biserta, che sostiene come sia addirittura inutile avere il marciapiede in quelle condizioni: «Se non si può percorrere comodamente, tanto vale eliminarlo. Vorrebbe dire che useremmo quello lato case, è molto più sicuro».

