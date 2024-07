Viale Colombo, record di infrazioni 

Duemila veicoli di passaggio in media ogni ora durante l’estate - da e verso il mare - e circa quaranta infrazioni rilevate quotidianamente negli incroci regolati dai semafori. Viale Colombo si conferma una delle strade più trafficate della città, da tempo sotto la lente d’ingrandimento del Comune alla ricerca di soluzioni per alleggerire il via vai di auto, come richiesto di recente anche dal Polo civico in Consiglio comunale.

Il focus

I dati allarmanti sulla strada quartese sono emersi durante l’ultima riunione dell’assemblea civica di via Porcu. «È una strada altamente congestionata», le parole dell’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori in risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo del Polo civico Tonio Pani. Lo confermano i numeri riferiti in Consiglio, basati su rilievi fatti a maggio e luglio del 2022, entrambi dalle 8 alle 9 del mattino: poco più di mille veicoli da via Marconi verso il Lungomare del Golfo, 429 nella direzione opposta - a maggio, con le scuole aperte - 1.400 e 800 a luglio. «Oltre 2mila», sottolinea l’assessora, «questo vuol dire che viale Colombo viene utilizzato per raggiungere il litorale di Quartu e quello di Villasimius: una tendenza che dobbiamo frenare».

A preoccupare è anche il dato rilevato nei semafori piazzati lungo la strada. La telecamera attiva da inizio luglio nell’incrocio con via Bonaria e via Nenni ha fatto strage di multe da subito: 88 sanzioni in appena 48 ore, tutti automobilisti passati col rosso. «La media è rimasta quella, quaranta infrazioni al giorno, in quel semaforo così come negli altri presenti nel viale», spiega Atzori che ribadisce: «Abbiamo deciso di installare la telecamera non per fare cassa, ma per educare tutti al rispetto del Codice della strada». Il punto - ha sottolineato il consigliere Pani con l’interpellanza - «è che va risolto una volta per tutte il problema viabilità in quella strada». Il riferimento è all’incrocio con via Bonaria, ma anche a quello con piazza Santa Maria «dove puntualmente si crea l’ingorgo nelle ore di punta, con non pochi disagi per automobilisti e cittadini».

Le ipotesi

Le soluzioni al vaglio sono due. «La prima può essere sperimentata in tempi brevi», annuncia l’assessora, «dopo che verrà rifatto l’asfalto di tutto viale Colombo: l’idea è di limitare, con ordinanza, il traffico dei mezzi pesanti e spostarlo in altre strade». E poi c’è la soluzione di cui si parla da anni, inserita anche nel Piano urbano della mobilità sostenibile: un raccordo anulare che da via Turati - o via Bizet - arriva sino al centro città, passando per le vie della Musica, S’Arrulloni, Beethoven, Salieri, per poi proseguire nelle vie San Benedetto, via Fiume, via Polonia, via Cecoslovacchia, via Portogallo, via Lussemburgo e via Giotto. E ancora: via Manin, via Siena, via Brigata Sassari, via Fermi, e infine via Marconi. «Di fatto mancano da realizzare alcuni tratti di strada», spiega Atzori, «poi dovremo decidere se trasformare viale Colombo a senso unico oppure no, prevedere magari una corsia preferenziale per i mezzi pubblici e l’eventuale passaggio della metropolitana leggera».