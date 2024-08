«Viale Colombo, pericoli per i pedoni» 

È uno degli attraversamenti pedonali più pericolosi della città ma i soliti maleducati continuano a parcheggiarvi sopra le auto, incuranti dei pericoli che possono causare. Succede a ogni ora del giorno in viale Colombo a pochi passi dall’incrocio con via Marconi: c’è chi arriva e lascia l’auto nel bel mezzo delle strisce pedonali e poi con tutta tranquillità va a comprare il pane o le sigarette nelle attività della zona. Per poi riandarsene tranquillamente.

E pazienza per i pedoni che non sanno dove passare e per i disabili che non hanno altra scelta che trovare un punto diverso dove attraversare la strada. «Hanno messo la telecamera all’incrocio con via Nenni per beccare chi passa con il rosso», dice una passante Rita Atzori, «ma qui dovrebbero mettere una telecamera fissa perché ogni volta che si attraversa si rischia la vita. Non solo parcheggiano sulle strisce, e se glielo fai notare ti urlano pure addosso, ma sfrecciano a tutta velocità e non si fermano».

Altro attraversamento pericolosissimo è quello all’incrocio tra via Marconi e via Volta. Qui le auto che da via Marconi in direzione Cagliari e viceversa, svoltano in via Volta, superano l’incrocio a tutta velocità senza nemmeno guardare se in quel momento stanno passando i pedoni. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA