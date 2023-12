Viale Colombo, nuovo punto di vaccinazione  

Arriva il picco dell'influenza e delle malattie respiratorie: presegue la campagna di vaccinazione della Asl che oltre al centro vaccini di Cagliari, nell'ospedale Binaghi, dal 2 gennaio avrà un punto vaccinale in via Colombo 25 dove sarà possibile immunizzarsi anche contro il Covid-19.

In città saranno operativi due con due nuovi ambulatori che saranno aperti al pubblico tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 e due pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite cupweb, sportelli Cup, oppure chiamando i numeri 1533 o 070474747.

«Siamo vicini al picco delle malattie respiratorie e dell'influenza, contiamo di raggiungerlo entro i primi giorni di gennaio, intorno all'Epifania», spiega Gabriele Mereu, responsabile del servizio vaccinoprofilassi della Asl di Cagliari. «Abbiamo un'incidenza delle malattie parainfluenzali di circa 12 casi su 1.000 nella popolazione generale ma con numeri 3/4 volte superiori nei bambini».

La Asl ha distribuito ed effettuato sino ad oggi circa 115 mila dosi di vaccini antinfluenzali. Si conta che circa 1 cittadino su 5 sarà vaccinato a fine stagione nel territorio della Asl di Cagliari.

«Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione anti-Covid», prosegue Mereu, «l'adesione non è stata altrettanto massiccia, anche per la credenza errata che un'ulteriore dose sia superflua e inutile. In realtà, il virus si modifica continuamente e i vaccini che sono stati preparati due o tre anni fa non proteggono più contro il nuovo sierotipo. Infatti molte persone che attualmente si trovano ricoverate per complicanze respiratorie non hanno effettuato la quinta dose del vaccino».

