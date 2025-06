Viale Colombo, l’asfalto vien di notte 

Dopo oltre cinquanta chilometri di nuovi asfalti negli ultimi quattro anni, finalmente è arrivato il turno di viale Colombo. Una delle arterie più trafficata della città - messa a dura prova dal continuo via vai di veicoli e bus - e dove da anni era atteso quel restyling più volte annunciato e fatto slittare dagli altri interventi in corso, prima Abbanoa poi l’Enel che ha concluso di recente il potenziamento della rete elettrica lungo il viale quartese. «I lavori verranno fatti in notturna per limitare i disagi agli automobilisti, e nel rispetto delle rigide direttive volte a contenere il rumore», anticipa il sindaco Graziano Milia annunciando il via ai cantieri dal 16 giugno.

Il cantiere

Un nuovo look per la cosiddetta via del mare diventata il salotto dello shopping cittadino. Lì dove ogni ora - nella stagione estiva - passano in media 2mila veicoli da e verso il mare, come è emerso da uno studio commissionato dal Comune. I segni del traffico sono visibili da tempo, in particolare nella parte finale in direzione Poetto: tratti di asfalto sgretolato, buche e qualche crepa che gli automobilisti cercano ogni giorno di scansare.Ora c’è la svolta con il restyling da 1 milione circa. L’intervento inizierà il 16 giugno e, salvo imprevisti, andrà a concludersi il 2 luglio. In tutto poco più di due settimane per completare tre lotti distinti, con i lavori in notturna dalle 22 alle 6 del mattino.

Le modalità

La notte la strada sarà comunque percorribile, con direzione dal Poetto verso via Marconi, e durante il giorno verrà riaperta al traffico. Mentre i divieti di sosta, con eventuale rimozione, scatteranno dalle 19. Dal 16 alla mattina del 21 giugno cantieri nel tratto fra la rotatoria di via Marconi e piazza Santa Maria, per poi proseguire dal 19 al 27 da piazza Santa Maria all’incrocio con via San Benedetto. E infine il terzo lotto, sino alla rotatoria di viale Lungomare del Golfo, fronte ex Bussola.

Il sindaco

«La volontà dell’amministrazione», commenta Milia, «è quella di mettere in sicurezza gli automobilisti consegnando loro un’arteria pienamente funzionale. Sono oltre 50 i chilometri asfaltati durante la consiliatura, altri sono in programma quest’anno grazie ai milioni già messi in bilancio». I disagi ci saranno. «Nella convinzione dell’importanza dell’intervento chiediamo un po’ di pazienza e collaborazione alla cittadinanza e la massima prudenza agli automobilisti: in poco più di 2 settimane Quartu farà un altro passo avanti nel suo percorso di rinascita», conclude il sindaco.

