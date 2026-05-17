Viale Colombo, la folla saluta la Street Art Week 

Si chiude con un bilancio più che positivo la Street Art Week che per quattro giorni, da giovedì a ieri, ha animato viale Colombo con mostre, esposizioni, solidarietà, animazione per i bambini e tanto altro. La strada si è trasformata in un grande spazio urbano aperto dedicato all’arte, alla musica, e alla partecipazione tra live painting, spettacoli, esposizioni vintage, talk, musica dal vivo.

L’esperimento di viale Colombo chiusa al traffico continua quindi dopo le prime prove dei mesi scorsi ancora per le iniziative del centro commerciale naturale e anche per Pata Quartu. Sperimentazione che viene attuata sempre nei fine settimana per evitare di intralciare più di tanto la circolazione.

Non è stata però una domenica facile sul fronte del traffico in città. I bimbi in bicicletta da una parte e il corteo delle auto d’epoca dall’altra, hanno creato inevitabili disagi agli automobilisti. In particolare la chiusura di un tratto di viale Colombo, da via Gramsci a via Bonaria, ha costretto chi doveva raggiungere le spiagge e chi tornava da una giornata al mare a seguire percorsi alternativi mentre chi non era a conoscenza delle modifiche è rimasto incolonnato davanti alle transenne.

Traffico deviato dal Poetto verso via San Benedetto e via Fiume mentre dall’altra parte verso via Della Musica e via Gramsci.

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