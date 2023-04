Viale Colombo, la De Vizia ripulisce il porticato 

E al lavoro hanno contribuito gli stessi commercianti, che, andati via gli operai della de Vizia, armati di stracci e secchi hanno asciugato tutta l’acqua in modo che i passanti potessero transitare in condizioni di sicurezza senza il rischio di scivolare.

Il servizio è nuovo di zecca ed è stato inserito nel nuovo appalto della De Vizia, e sarà effettuato ogni tre mesi. Tutto avviene con uno speciale mezzo che getta acqua e sapone per pulire a fondo il porticato e cercare appunto anche di levare via le gomme da masticare che sono le più ostiche.

È tempo di pulizie in viale Colombo. Dopo il debutto di qualche mese fa, prosegue la bonifica del porticato davanti al liceo Motzo, dove si affacciano diversi negozi e attività di vario genere, come il laboratorio analisi. Uno spazio tra i più presi di mira dai vandali che non solo utilizzano gli angoli come toilette improvvisate ma che gettano nella pavimentazione le gomme da masticare che si attaccano e danno un aspetto non certo piacevole al camminamento.

Il servizio di pulizia si inserisce in una generale messa a nuovo del viale che ha riguardato anche la potatura delle siepi e la pulizia delle aiuole. Anche se purtroppo la lotta contro i maleducati che continuano a gettare cicche e rifiuti ovunque, sembra impari.

E la rinascita ha compreso anche le tante attività organizzate dal centro commerciale naturale “La via del mare”, nato lo scorso anno e che hanno riguardato anche l’abbellimento della zona.

Come nel caso della realizzazione del grande murales all’incrocio con via Bonaria che con un’esplosione di colori contribuisce a dare decoro al viale. In collaborazione poi con il Comune è nato anche un nuovo progetto con lo scopo di migliorare il decoro urbano. Sono in arrivo tanti copri mastelli artistici per trasformare La Via del Mare in una vera e propria mostra a cielo aperto. Tante altre iniziative saranno organizzate poi anche nei prossimi mesi con il coinvolgimento di tutto viale Colombo dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi fino all’incrocio con viale Colombo.

