Viale Colombo, incubo traffico 

Arriva l’estate e torna l’incubo traffico. Ne sanno qualcosa i quartesi, e non solo, che tutti i giorni percorrono il tratto di viale Colombo da via Marconi fino al lungosaline.

Al già ingente numero di auto del periodo invernale si aggiungono in questi mesi, i bagnanti che devono raggiungere le spiagge e il risultato è scontato: lunghe code non solo in viale Colombo ma anche nelle strade parallele, in via Nenni e in via Salieri dove al rondò si deve dare precedenza alle auto che arrivano sia dallo stesso viale Colombo che da via San Benedetto.

Le cose si complicano, e tanto, il mercoledì per via della chiusura di via Della Musica per l’allestimento del mercatino rionale fino a via S’Arrulloni. Di recente gli stessi operatori avevano chiesto un trasloco in via provvisoria delle bancarelle in via S’Arrulloni in modo da liberare via Della Musica e alleggerire il traffico in viale Colombo, ma l’ipotesi non era stata accettata.

A breve i cantieri

D’altronde la situazione dell’arteria di accesso alla città da viale Marconi, è in stallo da anni. Uno dopo l’altro sono rimasti fermi al palo tutti i progetti per ridurre il traffico dal senso unico, all’onda verde e l’unica cosa certa è che presto apriranno i cantieri per asfaltare la strada con aumento di caos e disagi.

«Dovrebbero fare qualcosa, invece non hanno mai fatto niente, soprattutto per i pedoni», spiega Marina Puddu, 67 anni. Matteo Salis aggiunge che «i punti critici sono soprattutto due: l’incrocio con via Nenni e le strisce in prossimità della rotatoria di via Marconi dove si rischia la vita ogni giorno».

Eppure le proposte c’erano. Una di queste era quella del senso unico. Scartata allora come oggi soprattutto per il no deciso dei commercianti della zona, che temono un drastico calo delle vendite. Poi c’era l’ipotesi, quella invece gradita, dell’onda verde, ossia semafori sincronizzati nei vari incroci via Nenni, via Magellano, piazza Santa Maria. Ora invece i quattro semafori ravvicinati, scattano in tempi differenti: così si passa col verde a un incrocio ma si è costretti a fermarsi pochi metri dopo al rosso dell’altro semaforo. Il risultato sono le code, tutti i giorni, soprattutto nelle ore di punta. Senza dimenticare il grande caos proprio all’incrocio con piazza Santa Maria con file in via Garibaldi per la fase del verde troppo corta.

Semafori

Una soluzione che all’inizio del 2016 sembrava cosa fatta: nell’ambito del progetto Its con il Ctm e i Comuni dell’area vasta, erano state sostituite tutte le centraline dei semafori, passo essenziale per il controllo a distanza degli impianti intelligenti. Poi però non se ne fece niente.Altra ipotesi ventilata era quella di realizzare delle piccole rotatorie negli incroci più trafficati come appunto quello con piazza Santa Maria, ma problemi di spazio e rischio di peggiorare la situazione, avevano fatto tramontare il tutto.

E l’arrivo della bella stagione porta code e traffico anche lungo via Leonardo da Vinci dove si riversano i vacanzieri diretti in tutte le spiagge del litorale fino a Geremeas e oltre.

