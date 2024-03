Viale Colombo, i cantieri spaventano 

Viale Colombo si prepara a cambiare volto. Entro pochi mesi dovrebbero prendere il via i lavori per la riqualificazione di tutta la strada, dall’incrocio con via Marconi fino al lungosaline.

Il che vuol dire: nuovo asfalto, rifacimento dei sottoservizi e marciapiedi e sistemazione dell’ultimo tratto che costeggia le saline verso il Poetto.

Un intervento atteso ma che sta già suscitando apprensione tra commercianti e residenti. Perché anche se il Comune ha assicurato che si procederà per lotti, è indubbio che i disagi, in quella che è una delle strade più trafficate della città, saranno tanti. Soprattutto il mercoledì, giorno del mercatino rionale in via della Musica, e nel periodo estivo, quando su viale Colombo si riversa gran parte del traffico diretto anche verso la spiaggia.

I commercianti

I più preoccupati sono i commercianti. «Capisco che i lavori vadano fatti ma è indubbio che ci saranno disagi enormi» commenta Marika Delogu del negozio di calzature “Emme 142”, «la gente già esce poco figuriamoci se si muoverà in mezzo ai cantieri. E poi la polvere che entrerà nei negozi? Non ci voglio nemmeno pensare, vedremo in corso d’opera, sperando che non sia poi così terribile». Poco distante Corrado Esposito del negozio Cucciolandia aggiunge, «l’importante secondo me è che non chiudano la strada per via dei cantieri, perché altrimenti saranno davvero guai. Io credo comunque che al di là del nuovo asfalto e dei marciapiedi, la cosa più importate sarebbe regolamentare in un altro modo l’incrocio con via Nenni che è quello che crea il tappo maggiore e gli incidenti».

I dubbi

Anche Marina Cuccu dell’omonima profumeria è spaventata. «E come potremmo non essere preoccupati? I lavori portano sempre disagi e problemi anche se capisco che vadano fatti. È chiaro però che andranno ad influire anche sul nostro lavoro e quando asfalteranno , a seconda di come si mettono le cose, dovremmo chiudere».

Marcella Foti di Sciccherie rileva, «speriamo solo che facciano in fretta. Sicuramente quando apriranno i cantieri per forza di cose non si potrà parcheggiare e allora non verrà nessuno. Già adesso siamo molto penalizzati per via dei costi, perché qui un’ora di sosta costa 1 euro». Inoltre, «non oso immaginare il traffico che ci sarà. Basti pensare che solo quando hanno riparato dei tombini davanti alla rotatoria, c’era la coda fin da Is Pontis Paris».

Le reazioni

Più sereni sembrano essere invece i cittadini, in particola modo quelli che si spostano a piedi come Franco Bascu: «Io sono contento che facciano i lavori per sistemare viale Colombo e renderla più bella. Ci sarà più traffico? Sicuramente sì ma pazienza, vuol dire che si cercheranno strade alternative». Il sogno, un po’ per tutti resta ancora quello dell’onda verde: ovvero il verde simultaneo per i semafori dei quattro incroci ravvicinati. Ma per ora è in un progetto rimasto in un cassetto come quello della rotatoria all’altezza di piazza Santa Maria.

