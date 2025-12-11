Viale Colombo è la strada più pericolosa 

Non sono bastati gli attraversamenti pedonali rialzati, i doppi stop e tutti gli interventi messi in atto per migliorare la sicurezza nelle strade della città.

Davanti alla distrazione e alla mancanza di rispetto delle regole del codice della strada da parte di molti automobilisti c’è poco da fare e così anche questo 2025 si prepara ad andare in archivio con un numero record di incidenti.

Le cifre

Secondo i dati della Polizia locale, sono 385 finora, una decina in più rispetto all’anno scorso, di cui 36 ai danni di pedoni, molti dei quali investiti mentre attraversavano sulle strisce. E aumentano anche i mortali: erano due nel 2023 sono tre in questo 2026. Oltre a decine di feriti alcuni in condizioni molto gravi che ancora stanno affrontando il lungo percorso della riabilitazione. E cambia anche il podio delle strade con il più alto numero di incidenti. Nel gradino più alto non c’è più via Leonardo da Vinci, la litoranea per Villasimius nel tratto da Margine Rosso a Flumini, ma viale Colombo con 38 incidenti e via e viale Marconi con 37. Via Leonardo da Vinci, teatro di uno dei mortali, si piazza terza con 35 scontri: l’anno scorso erano stati 36 con subito dietro viale Marconi con 33. E proprio quest’ultima, strada di accesso alla città, ancora attende i lavori di messa in sicurezza che dovranno essere portati avanti dalla Città Metropolitana, con marciapiedi, isole per i bus, attraversamenti pedonali rialzati e una grande rotatoria all’altezza di via Maiorana. Se ne riparlerà nel 2026.

Reazioni

«Abbiamo perso le speranze», commenta Lidia Serra mentre transita in viale Marconi facendosi largo tra la siepe che invade il marciapiede davanti alla clinica: «dicevano che avrebbero fatto tante cose per evitarci di passare a bordo strada con il rischio di essere investiti ma lo stanno dicendo da anni e mi sembra che sia rimasto tutto uguale». Il nodo fondamentale riguarda le linee dei filobus. Era in corso di approvazione una variante, ma ancora nulla si sa. Per quanto riguarda invece la riduzione degli incidenti in via Leonardo da Vinci, una parte importante gioca sicuramente la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati nel tratto comunale sotto la ringhiera su mare, che non solo ha migliorato la sicurezza dei pedoni ma che costringendo le auto a rallentare, ha ridotto gli scontri.Nelle strade del centro come viale Colombo, è sempre la mancata precedenza, seguita dall’alta velocità e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, nelle strade extraurbane come il Poetto, l’ex Statale 554 e appunto via Leonardo da Vinci. Anche la 554, ribattezzata viale Europa è in attesa dei lavori di messa in sicurezza che vedranno l’allargamento della strada, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili e spartitraffico alberati.

Punti pericolosi

Tra i punti più pericolosi della città c’è anche la rotatoria all’incrocio tra viale Marconi e viale Colombo che manda l’anno in archivio con 12 incidenti, tutti appunto per mancata precedenza e rispetto delle regole dell’attraversamento della rotatoria. Capitolo a parte meritano gli incidenti ai danni dei pedoni: sono 36, in netta crescita rispetto al 2024 quando si erano fermati a 25 e ancora di più rispetto al 2023 quando erano fermi a 19.

