Viale Colombo, dossi per evitare altre tragedie 

Il dosso è arrivato, nell’attraversamento pedonale dove poco più di un mese fa una studentessa del liceo Alberti di viale Colombo, Beatrice Loi, di 17 anni, era stata travolta e uccisa da un’auto che non si è fermata per farla passare. mentre andava a scuola. Avevano manifestato i suoi compagni di liceo, con i genitori e gli insegnanti e il preside. Dicevano l’ovvio, ma che nella realtà delle cose tanto ovvio - purtroppo - non era stato: «Non si può morire mentre si va a scuola», e lo dicevano durante manifestazioni che chiedevano un intervento risolutivo, un “salvavita” per i ragazzi dell’Alberti e di tutte le scuole. Nei giorni scorsi, in tempi decisamente rapidi, le loro richieste sono state esaudite dal Comune proprio nell’attraversamento pedonale dove Bea ha concluso la sua troppo breve esistenza: ora a tutelarli c’è un dosso, cioè le strisce pedonali rialzate. È ritenuto, anche se tutti non sono d’accordo, il deterrente decisivo contro la velocità eccessiva delle auto. I ragazzi, i genitori e gli insegnanti chiedevano quelle strisce rialzate «per non morire».

Conducenti non abituati

Le frenate sono spesso improvvise, i conducenti ancora non hanno avuto il tempo per prepararsi a quel dosso, ma tra poche settimane si spera che avranno memorizzato la sua posizione (l’attraversamento in linea d’aria con la basilica di Bonaria) e rallenteranno, diciamo così, “in automatico”. Il Comune ha deciso di accogliere subito la domanda che veniva da tutti per un dispositivo di sicurezza in grado di salvaguardare i pedoni che attraversano viale Colombo all’altezza di Su Siccu, primi fra tutti i pedoni. E da qualche giorno quel dosso, quell’attraversamento rialzato cui è affidato il compito di diminuire la velocità dei tantissimi mezzi che percorrono il viale un po’ in tutti gli orari, sta facendo quel che gli si chiede. Gli studenti sono soddisfatti, anche se Bea, la loro compagna, non c’è più: la ritengono «l’ingiusta martire» che, con la sua tragedia, ha portato un netto miglioramento delle condizioni di sicurezza per i ragazzi, e ovviamente per tutti i pedoni che vogliono attraversare viale Colombo in sicurezza.

I dubbiosi

Non a tutti, però, quel nuovo dosso installato dal Comune rassicura. «Contro la velocità eccessiva», sospira Michele Vacca, referente regionale dell’associazione “Motociclisti incolumi”, «l’unico rimedio sono autovelox e telelaser, anche perché gli studi dimostrano che la maggior parte degli incidenti mortali con pedoni non avvengono a causa dell’alta velocità, ma del fatto che il conducente è distratto, guida mentre guarda il cellulare, oppure non si ferma e con una sterzata evita il pedone, che a quel punto viene travolto dall’auto successiva, il cui conducente non lo vedeva». Vacca segnala che la maggior parte degli investimenti avvenuti all’alba o al tramonto, «sono causati da auto con il parabrezza sporco e pieno di riflessi. E poi c’è la guida sotto l’effetto di stupefacenti, che i mezzi a disposizione della Polizia locale non consentono di rilevare. Ma soprattutto», conclude Vacca, «mancano i bus notturni infrasettimanali, che potrebbe utilizzare chi vuole tornare a casa dopo aver bevuto alcol o è stanco dopo il lavoro».

