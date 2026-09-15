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Summer is back
16 settembre 2026 alle 00:49

Viale Colombo, doppia tappa della rassegna 

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Il parco di Quartello supera la prova. Si è chiusa con successo la seconda e ultima giornata di “Summer Is back”, la rassegna organizzata dal centro commerciale naturale “La via del mare” lo scorso fine settimana e adesso gli appuntamenti con musica, artigianato e negozi aperti fino a tardi continuano in viale Colombo, il 18 settembre e poi ancora il 25.

Il parco a ridosso di via Fiume si è dimostrato spazio adatto per accogliere giovani e meno giovani, una partecipazione trasversale, di cittadini di tutte le età che hanno vissuto lo spazio come luogo di socialità e aggregazione. E venerdì tornerà anche l’area bimbi che si è confermata uno degli elementi più apprezzati della manifestazione e uno dei fattori che hanno favorito la partecipazione delle famiglie. Il gran finale di Summer is Back sarà invece domenica 27 alla Marina di Capitana, con una giornata conclusiva da vivere dalla mattinata fino all’ora di pranzo, in uno degli scenari più suggestivi del territorio.

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