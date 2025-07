Viale Colombo, da lunedì arriva la nuova segnaletica 

Dopo l’asfalto arriva la segnaletica. Inizieranno lunedì e andranno avanti fino a venerdì 11 luglio, i lavori per tracciare attraversamenti pedonali, stop e linee di mezzeria in viale Colombo.

Anche in questo caso, così come per la stesura del nuovo bitume, si lavorerà di notte dalle 21,30 alle 5 del mattino seguente e procedendo per tratti. Si comincia lunedì e fino a mercoledì col tratto tra la rotatoria all’incrocio con via Marconi e piazza Santa Maria.

Poi da mercoledì a giovedì si passerà al tratto da piazza Santa Maria alla rotatoria all’incrocio con via San Benedetto-Salieri e giovedì e venerdì all’ultimo tratto tra quest’ultima rotatoria e la rotatoria della Bussola.

Dalle 19 e fino alle 5 del mattino scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati dei tratti di volta in volta interessati e solo il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi si marcia. Il Ctm comunicherà nei prossimi giorni le deviazioni dei bus.

Intanto in attesa che venga tracciata finalmente la segnaletica, attraversare in viale Colombo è un rischio enorme. Nessuno si ferma a far passare i pedoni laddove c’erano le strisce peraltro indicate dai cartelli e transitano ad alta velocità.

