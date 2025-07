Viale Colombo cuore della movida 

Non solo Poetto. La vita notturna in estate è anche al centro della città tra tavolini fuori dai locali e iniziative.

E la movida è soprattutto in viale Colombo, rimessa a nuovo dopo i lavori di rifacimento di asfalto e segnaletica che tutti i giorni, e anche la domenica dove altrove regna il deserto, è affollata di persone. Merito soprattutto della presenza di tantissimi bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie che, grazie agli ampi marciapiedi, possono allestire anche all’esterno. E anche in occasione di PataQuartu, la strada chiusa al traffico nel tratto tra via Nenni e piazza Santa Maria era gremita di gente.

La rinascita

Così anche se molto spesso gli altri negozi non restano aperti fino a tardi, le iniziative attraggono e portano la gente a uscire. È il caso ad esempio di “Summer is back”, la rassegna organizzata dal centro commerciale La via del mare: ogni venerdì la strada si veste a festa tra musica dal vivo, degustazioni e tanto divertimento per grandi e piccoli.

«Io credo che avere i tavolini fuori dai locali sia un incentivo per far uscire le persone soprattutto nel periodo estivo», spiega Vincenzo Pisano titolare di due locali lungo la via del mare, «gli allestimenti esterni sanno di estate, e così anche Quartu vuole dimostrare di poter ambire a diventare una città turistica». E una cosa è certa. Mentre prima la sera si usciva soltanto a Cagliari, adesso in città arrivano anche molti cagliaritani.

«È un bene che anche a Quartu ci sia finalmente qualcosa» commenta Franco Boscu, «il fatto di potersi sedere al fresco nei tavolini dei bar e delle pizzerie è una cosa positiva. Così come la musica in piazza. L’importante che si rispettino gli orari perché la gente deve anche poter dormire».Patrizia Usai è entusiasta: «Le cose sono cambiate rispetto agli anni scorsi. Certo questo vale solo per alcune zone: la domenica ad esempio a meno che non ci sia qualche iniziativa, c’è gente solo tra i tavolini in viale Colombo, nel resto della città è il deserto».

Le iniziative

In questo periodo sono tante le iniziative organizzate per i quartesi che non possono permettersi di partire in vacanza. Dai concerti in piazza XXVIII Aprile, al festival del folclore Sciampitta appena concluso. A settembre poi arriverà Kumbidus in via Porcu con le comunità straniere che cucineranno i loro piatti tipici.Ci sono anche più ragazzi in giro» dice Andrea Mannai, «prima non ne vedevi perché andavano tutti a Cagliari o al Poetto, invece adesso restano qui perché ci sono più locali».

Zona pedonale

In una città più viva resta sempre il problema della mancanza di una zona pedonale in centro storico.Se chiudessero al traffico si popolerebbe anche via Porcu» sostiene Anna Piras, «perché una strada chiusa e vivibile incentiverebbe l’apertura di bar, pizzerie e gelaterie come in viale Colombo, si potrebbero mettere i tavolini fuori e la strada non sarebbe deserta come lo è ora. Forse finalmente si risolleverebbero anche le serrande di negozi chiusi da anni».

