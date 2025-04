Viale Colombo, coro di no al senso unico 

In fondo non è nemmeno una novità. Perché di senso unico in viale Colombo si parla da anni e da anni i contro prevalgono sempre sui pro.

Così la strada, una delle più trafficate della città, continua a restare a doppio senso, senza nemmeno aver mai messo in pratica la soluzione di sincronizzare i semafori, in modo da alleggerire le code: quando infatti si passa con il verde da una parte, pochi metri dopo ci si deve fermare con il rosso.E questa volta che il senso unico è stato inserito come ipotesi nel piano urbano della mobilità sostenibile, i no sono sempre più dei sì, da una parte, quella dei commercianti e dall’altra, quella dei cittadini.

I commercianti

«Sono assolutamente contraria a viale Colombo a senso unico», commenta Marcella Foti del negozio “Schiccherie”, «perché questa soluzione creerebbe problemi a tutti. Siamo già penalizzati dalla crisi e adesso ci vogliono tagliare le gambe, chiudendo il flusso di auto che arriva da viale Marconi».Il senso unico infatti sarebbe previsto verso Cagliari e non il contrario. «Un’ipotesi assolutamente non fattibile», rileva Corrado Esposito di Cucciolanda, «se ne potrebbe parlare invece nel senso opposto, verso il Poetto a patto che si realizzino parcheggi a spina di pesce, molti di più di quelli attuali e che si crei una viabilità alternativa per chi arriva dal Poetto e deve raggiungere viale Marconi».Nessun senso unico, né verso Cagliari, né verso il Poetto, sembra invece andare bene a Marina Cuccu dell’omonima profumeria: «Lascerei esattamente tutto com’è, perché vorrebbe dire stravolgere tutta la viabilità della zona, togliendo alla strada un flusso importante di traffico e questo sarebbe deleterio per il commercio».

L’onda verde

Tra i cittadini sembra invece riprendere piede l’idea dei semafori sincronizzati. «Una cosa che avrebbero dovuto fare da tempo» sottolinea Angelo Spiga, «tutti verdi nello stesso momento e così non ci sarebbero code. Ma il senso unico mi sembra proprio un’assurdità, verso Cagliari poi. E quelli che arrivano da viale Marconi dove passano? Tutti in via Della Musica che così come è stata trasformata con due corsie strettissime, non è certo in grado di reggere quella mole di traffico». Per Carlo Capobianco invece, «il senso unico si può discutere ma non verso Cagliari».Giorgina Zanda è categorica, «questa è una strada principale e non puoi chiudere un senso. Sarebbe un disastro per tutti. Speriamo che non facciano una cosa del genere».

I vari progetti

Tra i tanti progetti rimasti sulla carta per viale Colombo, c’era anche quello delle rotatorie. Ovvero realizzare dei mini rondò negli incroci principali come quello con via Garibaldi. È qui infatti che si creano i problemi maggiori. Alla fine lo studio non era neanche stato preso in considerazione perché non c’è lo spazio sufficiente per realizzare una rotatoria, nemmeno piccola come quella tra le vie Salieri, viale Colombo e via San Benedetto o quella tra via Fiume e via San Benedetto. Così negli anni l’unica cosa che è cambiata è una telecamera e una valanga di multe a chi passa col rosso all’incrocio con via Bonaria e via Nenni.

