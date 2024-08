Viale Colombo, cantieri anticipati 

Arriva il via libera della giunta alla riqualificazione di viale Colombo. In vista dell’ancora più grande flusso di traffico che si riverserà nel viale in concomitanza con gli imminenti lavori in viale Marconi, il Comune ha deciso di giocare d’anticipo facendo partire subito, entro la metà di settembre, l’intervento di rifacimento dell’asfalto previsto all’interno del progetto “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”, del valore complessivo di sei milioni e cinquecentomila euro, varato ad inizio legislatura .

L’intervento in viale Colombo rientra nel quarto lotto che comprende risorse per circa un milione e trecentomila euro all’interno delle quali trovano copertura anche strade che non erano a suo tempo rientrate nel terzo lotto di asfalti appena concluso: oltre a viale Colombo, si tratta delle via Sant’Antonio, Don Giordi e San Giovanni.

«In viale Colombo è previsto un intervento integrale di manutenzione e rifacimento della pavimentazione stradale, per assicurarne la tenuta proprio in previsione degli incrementi di traffico derivanti dai già annunciati lavori in viale Marconi», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti, «vogliamo mettere in sicurezza gli automobilisti consegnando loro un’arteria pienamente funzionale e transitabile in ogni suo tratto. I lavori riguarderanno esclusivamente la pavimentazione stradale, che sarà rafforzata, mentre per quanto riguarda le ulteriori sistemazioni della via, sarà necessario attendere l’approvazione definitiva del Pums, il Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile. Subito dopo si partirà con le altre vie ricomprese nel quarto lotto».

