Viale Colombo accoglie l’estate 

Il bagno di folla di Pata Quartu è stato solo l’antipasto. Viale Colombo si prepara da venerdì ad una lunga onda di divertimento per rilanciare il commercio e per accompagnare i quartesi con musica ed iniziative.

Shopping sotto le stelle, concerti, arte, intrattenimento e tanto altro, saranno i pezzi forti della seconda edizione di “Summer is back”, organizzata ogni venerdì sino al 19 ottobre dal Centro commerciale naturale La via del Mare, con il patrocinio del Comune e con il coinvolgimento di tante associazioni culturali. E con la collaborazione speciale della Pro Loco e della cooperativa Laurus.

Il festival

«Siamo felici di annunciare la seconda edizione del festival Summer Is Back, nato grazie al lavoro corale con l'amministrazione comunale, e le associazioni» spiega il presidente de La via del mare Luca Stocchino, «il festival mira a promuovere e sostenere l’attività dei soci del consorzio con una serie di iniziative di carattere sociale e culturale che animeranno la città. Ogni venerdì sera, dalle 20 alle 24, la via del Mare si animerà con musica dal vivo, jazz, blues, pop, rock e dj set, creando un'atmosfera coinvolgente grazie alla collaborazione con i ristoratori locali». E con le associazioni che proporranno di volta in volta, temi diversi.

Le iniziative

Ci saranno la rassegna musicale di Baetorra, le iniziative psicologiche interattive di Emozionamente, la federazione italiana sommelier proporrà degustazioni di vini, la Fenalc iniziative sociali. E ancora: il mercatino del vintage di Flow the elements, la musica di Forma e poesia nel jazz, libri a Buffet, iniziative culturali legate allo sport con Muay Thai Serra, l’intrattenimento per bambini di Neverland, Street art week di Propositivo e le attività sportive di Quartu in bici. Più di 50 band e musicisti si esibiranno lungo i marciapiedi e nelle piazze del viale Colombo. Il festival culminerà il 19 ottobre con il compleanno della Via del Mare.

I commercianti

«Ben vengano queste iniziative per rivitalizzare la strada» dice, Marica Delogu del negozio di calzature Emme 142, «e sarebbe bello che si facessero tutto l’anno e non solo nel periodo estivo e in quello natalizio. Se c’à qualcosa la gente esce come ha dimostrato Pata Quartu».

Dello stesso avviso anche Claudio Melis del bar New Coffe: «Noi non resteremo aperti fino a mezzanotte ma resteremo comunque qualche ora in più. Da un po’ di tempo si sta cercando di rendere viale Colombo più vivo e questa è una buona cosa. I cittadini apprezzano, basta vedere il bagno di folla per Pata Quartu».

E ancora Corrado Esposito di Cucciolandia: «Siamo contenti, vedremo venerdì fino a che ora tenere aperto. Quando ci sono iniziative di qualunque genere è comunque una buona cosa». Ogni settimana il pubblico potrà scoprire tante sorprese e novità, con aggiornamenti costanti sul programma completo disponibile sui canali social del CCN La Via del Mare.

