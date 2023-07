Viale Cimitero, oleandri da potare 

Un incarico extra per garantire il decoro urbano e la manutenzione del verde. Il Comune di Serramanna ha affidato alla FV Futura di San Nicolò Gerrei, la ditta che già si stava occupando del verde nella cittadina, la potatura degli oleandri che si trovano in viale Cimitero a un costo di 6.650 euro. La decisione si è resa necessaria poiché, si legge nella delibera, «durante l’esecuzione dei lavori, è emersa l’urgenza di effettuare un intervento straordinario sugli oleandri che si presentano con un’ampia chioma e ramificazioni secche e disordinate che si riversano lungo il marciapiede, creando gravi rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone che vi transitano».

Da qui la decisione di assegnare il servizio che non era stato previsto inizialmente alla ditta specializzata. Il costo trova copertura finanziaria nelle economie di bilancio.

RIPRODUZIONE RISERVATA