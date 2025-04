Viale Campioni d'Italia, lavori per due dossi 

Iniziano oggi i lavori di realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in Viale Campioni d'Italia 1969/70 in corrispondenza dell'incrocio con via Tramontana.

Per questa ragione, così come stabilito dall'ordinanza firmata dal dirigente del Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti, da oggi nella zona vengono istituiti sia il limite di velocità di 30 chilometri all’ora sia in divieto di sorpasso su entrambi i sensi marcia.

Probabili rallentamenti nelle ore di punta, a causa della presenza del cantiere.

Si tratta dell’ennesimo attraversamento pedonale rialzato che si realizza in città in zone dove si sono verificati incidenti gravi. Si ritiene, infatti, che i dossi rappresentino un buon deterrente all’alta velocità, a patto che siano opportunamente illuminati.

