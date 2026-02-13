Viale Buoncammino, sì ai nuovi chioschi 

È uno dei luoghi più affascinanti della città e, da due anni, anche completamente riqualificato. Ma ancora privo dei chioschi per far vivere davvero viale Buoncammino. Qualcosa, però, adesso si muove: su proposta dell'assessore alla Pianificazione strategica Matteo Lecis Cocco Ortu, la Giunta dice sì alle indicazioni progettuali per la realizzazione dei chioschi. Obiettivo: assegnare, entro l’anno, una prima concessione per la realizzazione di un punto di ristoro gestito con modalità finalizzate al reinserimento lavorativo di ex detenuti. «L’approvazione delle indicazioni esecutive per i chioschi di viale Buoncammino rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della città», spiega Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «È anche il risultato di un percorso avviato nella precedente consiliatura che oggi trova continuità amministrativa. Ora si completi l’intervento con tutte le strutture».
