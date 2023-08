Viale Buoncammino, la guerra dei chioschi 

Canoni di concessione per il suolo pubblico non versati al Comune (in alcuni casi anche da anni). Strutture in qualche caso oltre i limiti consentiti. Ripetuti solleciti da parte dell’amministrazione a mettersi in regola caduti nel vuoto. Adesso, con le concessioni scadute, il Comune dice basta: i quattro chioschi di Viale Buoncammino, un punto di riferimento per tantissimi cagliaritani per molti decenni, rischiano di scomparire. L’amministrazione, attraverso gli uffici del Patrimonio, infatti ha ordinato ai titolari la rimozione entro lunedì prossimo, pena la demolizione (entro Ferragosto) da parte dell’amministrazione e relativo addebito dei costi ai gestori. Il provvedimento si è reso necessario per il completamento dei lavori di riqualificazione del viale. Nella parte in cui sono sistemate le strutture, la ditta che sta effettuando i lavori deve completare le opere: sottoservizi, allacci e vasche per piantare i nuovi alberi, così come previsto nel progetto del Comune.

La replica

I titolari non ci stanno a passare per imprenditori che non vogliono rispettare le regole: «Non siamo come veniamo dipinti», dice Mario Dessì, uno dei gestori. «Gli abusi edilizi che ci contestavano, noi li abbiamo eliminati lo scorso novembre e le metrature delle strutture sono quelle approvate dal Comune nel 1999». Non solo. «Anche per quanto riguarda il suolo pubblico e i canoni di locazione non è tutto come viene descritto: noi abbiamo pagato nel 2018 quasi 40mila euro di suolo pubblico arretrato, ma l’amministrazione, dopo una nostra richiesta di verifica su eventuali altri canoni arretrati, ne ha calcolati altri 70mila. Soldi che ci siamo resi disponibili a pagare già quasi due anni fa, attraverso un piano di rientro rateizzato in dodici mesi. Questo», aggiunge, «per dire che noi ci siamo resi disponibili per rispondere alle richieste dell’amministrazione nella speranza, ancora in piedi, che i chioschi possano restare perché da quelle attività vivono diverse famiglie».

Il Patrimonio

Sulla vicenda interviene Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio: «In base ai documenti del Comune da tempo è avvenuta la decadenza dei chioschi, da qui le richieste di smontaggio. Nessun accanimento verso quanti hanno gestito i punti ristoro, che reputo importanti per la città, ma per viale Buoncammino è giunto il tempo di una riqualificazione che è possibile solo eliminando i chioschi. Rassicuro che in futuro nel viale potranno essere rilasciate nuove concessioni, da realizzare in modo più armonico nel rispetto della nuova immagine del viale con bandi pubblici». (ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA