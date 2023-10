Viale Buoncammino, incognita sui chioschi  

È quasi pronto il nuovo viale Buoncammino: entro la fine del mese, infatti, il Comune restituirà alla città dopo un anno di lavori uno degli spazi più belli e suggestivi, con nuove pavimentazioni, marciapiedi, scalinate, arredo urbano e nuove alberature e illuminazione. Resta da capire quali servizi l’amministrazione vorrà attivare, dopo aver smontato quelli vecchi. «In commissione Urbanistica stiamo ragionano sugli indirizzi di pianificazione in modo tale che chi vuole investire in quell’area possa farlo sapendo esattamente cosa può fare», dice Roberto Mura, componente di maggioranza della commissione. «Il dirigente su mia richiesta ha attivato un’interlocuzione col Dicaar», il dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell’università di Cagliari, «quindi c’è la ragionevole fiducia che gli indirizzi saranno pronti per tempo, evitando che ognuno debba gestire da solo un servizio complicato, dove c’è la Soprintendenza, il Comune, etc.», aggiunge.

Nel frattempo, l’idea (per ora solo tale) è quella di ospitare i truck da street food (non i camion bar). «Può essere un’idea in attesa che si compia un’adeguata pianificazione che consenta un utilizzo di questo spazio che stiamo per restituire alla città», dice il presidente della commissione Attività produttive Pierluigi Mannino. ( ma. mad. )

