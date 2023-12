Viale Buoncammino, domani riapre la passeggiata Animatori e Babbo Natale per la festa inaugurale 

Dopo mille disagi e altrettante polemiche, domani, dalle 16, sarà riaperta la passeggiata di Buoncammino, restituita alla città dopo i lavori di rigenerazione urbana.

Per l’occasione il Comune ha organizzato una festa, rivolta soprattutto ai più piccoli, che troveranno ad accoglierli Babbo Natale con i suoi elfi aiutanti, giochi e animazioni.

Il nuovo viale Buoncammino sarà di nuovo a disposizione dei cagliaritani dopo oltre un anno di lavori. La passeggiata sorge in uno degli spazi più belli e suggestivi, con nuove pavimentazioni, marciapiedi, scalinate, arredo urbano e nuove alberature e illuminazione. Il luogo ideale, soprattutto durante la stagione estiva, dove poter respirare una boccata d’aria fresca.

Resta da capire quali servizi l’amministrazione vorrà attivare, dopo aver smontato quelli vecchi. Resta aperto il discorso per la concessione degli spazi di ristoro. A causa della “direttiva Bolkestein” dal 31 dicembre sarà obbligatorio bandire gare pubbliche e trasparenti per concedere beni o spazi pubblici, come nel caso dei tre chioschi di viale Buoncammino.

I lavori sono iniziati il 14 novembre dell’anno scorso. Alla base del progetto la particolare cura del verde, cresceranno le aree per la socializzazione. La pavimentazione in asfalto lesionata dalle radici è stata sostituita con il granito. Anche l’illuminazione è stata potenziata. L’opera è costata 3 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA