Viale Bonaria, il cantiere della metro rivoluziona la viabilità 

Per una nuova sofferenza che inizia (ma le potature sono cantieri abbastanza rapidi), ce n’è una vecchia di mesi che non sparisce, bensì si sposta. Ieri mattina l’hanno fatto i cantieri per il prolungamento della metropolitana di superficie verso via Roma: l’Arst, cui fa capo Metrocagliari, ha spostato i lavori per la posa dei binari in un’altra parte di viale Bonaria, determinando così la chiusura totale della strada. Transenne sistemate alle 8 di ieri mattina, con la previsione di rimuoverle il prossimo 14 settembre e la contemporanea speranza che quella data non sarà prorogata, considerato che i tempi per la realizzazione di nuovi tratti della strada ferrata sono sempre più imprevedibili.

Le ripercussioni sulla viabilità in pieno centro, per quanto ridotta dalle ferie di molti lavoratori e dalla chiusura delle scuole nel periodo estivo, sono tanti e gravi. Si sommano a quelle che in tutta la città stanno mettendo alla prova la resistenza di automobilisti e conducenti di mezzi più voluminosi, intrappolati nel traffico dei cantieri dell’Arst e anche degli altri, che sono disseminati in tutta la città.

