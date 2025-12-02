Viale Arsia, la strada dei pericoli  

Auto lanciate a velocità sostenuta che perdono il controllo e finiscono sulle vetture parcheggiate lungo viale Arsia. È questo lo scenario che da tempo preoccupa residenti e operatori commerciali della zona, tornato al centro dell’attenzione dopo l’ennesimo incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. L’episodio, con dinamica diversa dai precedenti, ha portato i carabinieri della Radiomobile di Carbonia e gli agenti del commissariato di viale Trieste a chiudere la strada per diverse ore. Un uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sirai. L’incidente segue di pochi giorni quello in cui un automobilista, non identificato, ha danneggiato gravemente la Fiat 500 dei figli di Loredana Bernardini, uno dei quali ha dovuto ricorrere alle cure mediche. «È l’ennesimo incidente in questo curvone. Oltre alle auto, siamo a rischio anche noi che lavoriamo e viviamo qui», denuncia Bernardini.

La preoccupazione

Danni anche per Carlo Pirchio, residente in zona: la sua Citroen Picasso è stata colpita dopo che la 500, a seguito dell’urto, è finita sopra la sua vettura. «Ogni sera viviamo con la paura di ritrovarci l’auto distrutta. Tra alte velocità e frenate improvvise, la situazione è diventata insostenibile», racconta. La richiesta dei residenti è chiara: intervenire subito con misure utili a ridurre la velocità. «Per fortuna non ci è scappato il morto. Servono soluzioni immediate, come l’installazione di dossi nei pressi del bar e del negozio di ricambi auto», propone Bernardini.

La velocità

Da tempo segnala il problema anche Sergio Carozza: «Il problema è noto, ma finora non è stato fatto nulla. In altre strade meno trafficate sono stati istituiti i limiti a 30 chilometri orari, e potrebbero essere utili anche qui, magari insieme ad alcuni attraversamenti rialzati prima e dopo il curvone». Preoccupato anche Mauro Saba, assicuratore: «Ridurre questi incidenti è possibile. Bastano dossi ben posizionati per costringere gli automobilisti a rallentare». Tuttavia, ostacoli arrivano dalla normativa vigente, che consente l’installazione di dossi artificiali solo su strade residenziali con particolari regole di circolazione a tutela di pedoni e ambiente. «L’amministrazione – spiega il sindaco Pietro Morittu – ha già introdotto zone 30, dossi rallentatori e marciapiedi rialzati dove consentito. Ma la normativa è restrittiva e non permette di estendere tali interventi ovunque». Un richiamo alla responsabilità arriva infine dal comandante della Polizia Locale, Andrea Usai: «Gli incidenti sono quasi sempre frutto del comportamento umano. Serve più educazione e consapevolezza dei rischi legati alla strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA