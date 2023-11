Viale alberato, addio agli eucalipti 

L’ingresso alberato di Pabillonis è destinato a non esserci più: la Provincia del Sud Sardegna ha deciso il taglio netto degli 80 eucalipti quasi centenari, collocati tra l'ingresso del paese e il ponte sul rio Flumini Malu lungo la strada provinciale 69 in direzione Sardara. La decisione è motivata dalla necessità di conformarsi al codice della strada: gli alberi rappresentano un potenziale pericolo. L’intervento è propedeutico alla prossima manutenzione straordinaria di tutta la Provinciale 69.

In passato questi alberi hanno anche creato situazioni rischiose a causa di grossi rami che si staccavano nelle giornate ventose per colpa di una manutenzione assente: farla, aveva spiegato l’ente, sarebbe costato troppo. La Provincia aveva promesso la sostituzione con specie più adatte ma la comunità locale teme che la strada perda il suo caratteristico verde e diventi un deserto.

Da mercoledì 22 fino al 30 novembre la strada sarà chiusa per consentire il taglio, dalle 8 alle 17, con percorsi alternativi indicati per raggiungere l’abitato.

Le reazioni

Il sindaco Riccardo Sanna afferma: «Favorevoli alla messa in sicurezza: il rischio per chi transita sotto i rami è alto. L’ideale sarebbe salvarle con il solo intervento di potatura, ripetuto periodicamente, ma se si devono abbattere, che sia associata una ripiantumazione con altri alberi più idonei». Il presidente della Protezione civile, Pietro Sida, esorta alla vigilanza per mantenere un ingresso accogliente per il paese: «Riconosco la necessità di mettere in sicurezza gli alberi di eucalipto e il ciglio della strada. La Protezione civile si mette a disposizione per supportare le operazioni nel rispetto della sicurezza per la riuscita dei lavori».

I cittadini hanno opinioni contrastanti. Tonina Cossu spera di « vedere alberi autoctoni sostituire quelli tagliati». Salvatore Accossu è il figlio di uno degli iniziatori della piantumazione: «Mio padre con altri bambini li piantò nel lontano 1937 o ‘38. Ne aveva uno che considerava suo: me lo ha mostrato più volte».

Zero manutenzione

Sonia Fanari critica la mancanza di manutenzione nel corso degli anni: «È un miracolo che finora i rami non abbiano colpito nessuno. Dispiace perché quegli eucalipti sono diventati caratteristici ma a loro preferisco la sicurezza: per buona parte del tempo stiamo sotto questi alberi che si trovano in prossimità del nostro terreno». Per Luigi Casula «passare in quella strada è come una macchina del tempo. Quegli alberi, se controllati, avrebbero ancora molto da vivere».

