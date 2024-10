«Viale al buio, noi donne abbiamo paura» 

Passeggiare in viale Buoncammino quando fa buio è un problema di sicurezza. L’illuminazione in vari punti è scarsa e a volte si verificano blackout. Ad essere interessato maggiormente al problema è il tratto tra l'ex carcere e viale Fra Ignazio. Una situazione che va avanti da anni e che causa insicurezza soprattutto tra le donne che percorrono quel tratto da sole.

Ne sa qualcosa Arianna Cau, che abita in zona e al ritorno a casa deve farsi un pezzo a piedi. «Non ho alternative, altrimenti passerei per altre strade. Ho paura, sono già accaduti episodi di molestie ai danni di altre donne nel corso degli anni, e visto che in zona bazzicano malintenzionati, sarebbe ora di aggiustare l’impianto di illuminazione in modo che funzioni sempre». Concorda Arianna Madeddu, anche lei residenti nella zona: «La sicurezza è importante soprattutto per noi donne e una scarsa illuminazione facilita aggressioni o molestie». L'assessore con delega alla gestione degli impianti e delle reti tecnologiche Yuri Marcialis assicura: «Nelle linee programmatiche illustrate dal sindaco c’è anche la manutenzione dell’illuminazione pubblica, compresa quindi quella di Buoncammino». E ricorda che per segnalare guasti c’è il numero 070 6776127 e la mail protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

