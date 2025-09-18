VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
19 settembre 2025 alle 00:20

Viaggio unico in bus sino a Cagliari 

Lavori sulla linea ferroviaria, per due giorni niente treno da Decimomannu 

Per raggiungere Cagliari con i mezzi pubblici, domani e dopodomani, (20 e 21 settembre) il treno scompare del tutto per i pendolari del Sulcis Iglesiente: tutti in autobus da Carbonia e Iglesias sino al capoluogo. Praticamente come tanti pendolari vorrebbero che si facesse sino alla fine dei lavori in corso sulle linee ferroviarie.

Le tappe

Giunti a Decimomannu, invece di proseguire in treno come accade ormai da quasi tre mesi, si prosegue, infatti, con lo stesso pullman della partenza a causa di manutenzioni straordinarie fra le stazioni di Cagliari e Elmas. La novità, ancorché circoscritta alle sole prossime 48 ore, non lascia indifferenti i tanti pendolari che dallo scorso luglio sono alle prese con le nuove disposizione di Trenitalia e Regione: per via di lavori ingenti nella tratta Sulcis Iglesiente-Cagliari, il collegamento ferroviario sino a Decimomannu è sostituito dai bus dell’Arst, poi si prosegue in treno. E viceversa. Sabato e domenica invece saranno operativi soltanto i bus. E se fossero prove tecniche per l’istituzione di un sistema che non prevede il cambio del mezzo a Decimomannu?

I pareri

La questione è molto sentita fra i viaggiatori che sperimentano sulla propria pelle (e andrà avanti così sino al 31 dicembre del 2026) i disagi di una distanza dal capoluogo che ora si percorre in media in 80-90 minuti, invece dei consueti 60-70. «Un mezzo unico, eliminando il più possibile le fermate intermedie, agevolerebbe anziani e disabili – argomenta Salvatore Garia, impiegato, pendolare di Carbonia – che a Decimo devono scendere, procedere verso il treno anche sotto la pioggia, e talora si sale pochi secondi prima che parta il convoglio». Analizza pro e contro anche Roberto Zucca, altro assiduo pendolare di Carbonia: «Un conto è avere un collegamento diretto con Cagliari, ma se dovessero spuntare più fermate allora sarebbe un caos totale: per questo motivo la tappa a Decimomannu resta comoda». Le valutazioni approfondite giungono pure da Iglesias dove Elisabetta Di Lorenzo, altra pendolare referente di un gruppo social dei pendolari, pone sul tavolo tutte le varianti: «La questione dei diretti verso Decimomannu è stata sottoposta all’attenzione ed è in attesa di valutazione – spiega – ma proseguire in bus sino a Cagliari rischia di esporre a ulteriori disagi enormi: i semafori di Assemini ed Elmas, il pericolo di rallentamenti per contrattempi vari, inoltre nel caso fosse istituito un diretto con bus occorrerebbe scegliere quali fasce e orarie e si finirebbe per scontentare alcune categorie di utenti». La questione dei tempi di percorrenza rappresenta un dilemma anche per gli universitari: «Carbonia-Cagliari in questo momento con il sistema bus treno – afferma Simone Melis, 22 anni di Carbonia – si traduce in 90 minuti se va bene: sempre che gli interventi finiscano davvero entro i tempi previsti, ci viene chiesta pazienza per un anno e mezzo, non per una manciata di mesi ed allora occorreva pensare da subito a una percorso unico e più snello».

