Viaggio tra le bottege di quartiere 

Rappresentano una valida alternativa alla grande distribuzione, ultimo baluardo romantico del commercio d’altri tempi. Nella città in cui i mega centri commerciali sono spuntati come funghi, resistono ancora alcune botteghe di generi alimentari dove si trova di tutto: pane, insaccati, conserve, vini, pasta, prodotti lavorati. Botteghe che rimandano ai periodi in cui fare la spesa significava non andare molto oltre il proprio rione. Ognuno dei quattro imprenditori protagonisti sta scommettendo, chi da quasi 30 anni, chi da molto meno, sulle proprie forze stando in affitto in locali privati per i quali pagano canoni talora salati. E tutti puntano sulla qualità delle merci (in larghissima misura Made in Sardinia), incrociando così i favori della clientela che ancora crede in questo genere di attività.

I commercianti

Andrea Milotto, 52 anni, titolare della “Cantina” in viale Trento, quasi piazza Don Tocco (ex piazza Iglesias) lavora da 26 anni: «Per me era un chiodo fisso sin dalle elementari – confessa – non possiamo sfidare la grande distribuzione per ovvie ragioni economiche ma noi a differenza garantiamo flessibilità: ho anche ricevuto proposte di acquisto ma ho orgogliosamente rifiutato». Unico appunto di Milotto: «Con la rivisitazione urbanistica di viale Trento sono sparite decine di parcheggi: un danno». Ha 52 anni anche Marco Urru, un passato nel polo industriale di Portovesme, che pochi giorni fa ha festeggiato i 9 anni del suo Balentes che prima era in corso Iglesias ora è in via della Vittoria angolo via Lubiana: «Enormi sacrifici quando ho deciso di entrare in questo settore ma sono soddisfatto perché c’è segmento di clientela che esige prodotti rigorosamente sardi: ho vissuto la tentazione di venire assorbito dalla grande distribuzione, ma ho resistito». Anni fa Balentes non ha ceduto nemmeno al colosso Ballentines che fece causa alla bottega di Carbonia perché riteneva che ci fosse equivoca assonanza fra i nomi: Davide sconfisse Golia.

Nella frazione

A Serbariu, storica frazione che diede i natali a Carbonia, i coniugi Luca Garau, 53, e Valeria Alois, 43, hanno creato quattro anni fa Sa Lolla: «È un deciso richiamo alla tradizione campidanese – raccontano Luca e Valeria – e in sintonia con altri colleghi investiamo sulla promozione e vendita di prodotti di qualità e non solo territoriali». Ha un marchio coniugale anche la sfida di Fabio Piras, 46, e Cristina Porru, 46, che proprio in questi giorni dopo l’avvio in via Ogliastra stanno per fare il bis pure in via Liguria con “Sa mesa sarda”. Prima erano in via Lubiana: «Fuggiti perché il traffico è stato dirottato altrove – spiega Fabio, in passato esperienze nel commercio – la grande distribuzione è per noi irraggiungibile ma le attività come la nostra sanno ritagliarsi clientela affezionata e vogliamo raddoppiare. Siamo pronto per questa avventura».

