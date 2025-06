Viaggio tra i tesori e i misteri della grotta di San Giovanni 

Uno sviluppo spaziale totale di 4.910 metri, l’individuazione di 4 livelli di scorrimento (il più alto è quello più vecchio) dell corso d’acqua che ha scavato la grotta e, tra l’altro, il riscontro di una geodiversità nelle varie grotte del compendio di San Giovanni, sicuramente inattesa, unica nel panorama sardo e forse anche in quello di tutta la penisola.

Per quanto sia quasi impossibile attestarlo, è emersa anche una plausibile datazione dell’età della grotta di San Giovanni Battista nel corso del primo “Seminario scientifico sul compendio della grotta” presentato in un’aula consiliare del municipio completamente gremita: «Non è del periodo Cambriano come sempre ipotizzato, né del Giurassico. Per me è più recente e rientra nel Quaternario: potrebbe avere da 1 a 5 milioni di anni ma ce lo diranno le datazioni cosmogenetiche», ha rivelato Jo De Waele, speleologo di fama mondiale, docente di speleologia all’università Alma Mater di Bologna e capo del team interdisciplinare che per 3 anni ha studiato ogni anfratto del monumento naturale domusnovese anche grazie ad una completa scansione con laser scanner 3D del ramo principale della grotta e di buona parte di quelli secondari. Uno studio promosso dal Consorzio Natura Viva Sardegna che gestisce la grotta e che, grazie ad un finanziamento di 110 mila euro dell’assessorato regionale all’Ambiente, ha coinvolto l’università di Bologna, il dottor Andrea Columbu dell’università di Pisa (per le ricerche paleoclimatiche) e la federazione speleologica sarda che con il presidente Angelo Naseddu ha curato la storia delle esplorazioni nella grotta. «Per Domusnovas è un gran momento, - ha commentato il presidente del Consorzio Fiorenzo Casti - la grotta è uno scrigno di tesori e misteri ma tanti di questi ora sono accessibili anche dal proprio pc grazie alle scansioni in 3d effettuate sul nostro gioiello». Gioiello che l’assessorato regionale all’Ambiente «continuerà a sostenere anche economicamente», come ha assicurato il funzionario Alberto Plaisant e per il quale continuerà la promozione: «Chiuso il contratto pubblicitario con la Mobi per le navi da e per la Sardegna e rinnovati i banner all’aeroporto di Elmas e lungo le strade sarde», ha annunciato la sindaca Isangela Mascia. Anche grazie al video delle esplorazioni realizzato dallo speleologo Vittorio Crobu il folto pubblico ha potuto capire l’importanza dello studio triennale che continuerà con i campionamenti e le datazioni all’uranio - torio e quelle cosmogenetiche. In chiusura anche un focus anche sulle comunità di chirotteri presenti nella grotta grazie alla relazione di Mauro Muccedda del Centro Pipistrelli Sardegna. Il seminario verrà presentato dal 19 luglio a anche Belo Horizonte in Brasile nel 19simo Congresso Internazionale di Speleologia.

