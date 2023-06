Viaggio tra i fantasmi in rovina 

L’ex gelateria Pasha (poi Sesto Senso), a Monte Urpinu, l’ex ristorante bar-gelateria Country, a Buoncammino, l’ex chioschetto di fronte al Lazzaretto, a Sant’Elia, l’ex cava di pietra, in via Vittorio Veneto, l’ex Acquedotto, a San Michele, l’ex parco giochi e punto ristoro nel parco di via Figari, alla Fonsarda. Spazi “ex”, tutti di proprietà del Comune, una volta abitati e con una precisa funzionalità, testimoni di vite e storie oggi abbandonati in balia del degrado a volte pericolanti, e quindi pericolosi per i cittadini. Cagliari, come tante città, ne è piena. Difficile censirli tutti: quel che è certo è che il tempo e la negligenza contribuiscono a deteriorare questi luoghi quando smettono, per una ragione o per un’altra, di avere una funzione. «Quello del Comune di Cagliari è un patrimonio immobiliare immenso, perlopiù adibito a edilizia residenziale pubblica», spiega il presidente della Commissione Patrimonio Marcello Polastri. «Stiamo analizzando gli elenchi dei beni patrimoniali per poter proporre, divincolandosi tra burocrazia, cause in corso, e degrado, una possibile riqualificazione di quelli in stato di abbandono», aggiunge.

L’ex gelateria

Il caso più eclatante (forse) è il lounge bar-gelateria di Monte Urpinu, bellissima e storica batteria antiaerea della Seconda guerra mondiale, che a metà degli anni Novanta e nei primi anni del Duemila faceva fatica a contenere migliaia di persone ogni sera d’estate. Poi alcune vicende giudiziarie hanno spento luci e musica e trasformato questo spazio con vista sul Golfo di Cagliari in un regno del degrado. La buona notizia è che il Comune ha deciso di ridare un futuro a questo spazio. «Abbandonato da tanti anni, ormai, abbiamo deciso di inserirlo nel bando di gara per la gestione di Monte Urpinu per nove anni», spiega il vicesindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius. Una gara che sarà aggiudicata entro due-tre settimane e che segnerà «il rilancio».

L’elenco

Ma nella lista “nera” c’è anche lo spazio all’interno del parco di via Figari: un tempo ospitava un’ara giochi (i gonfiabili) per bambini e un punto ristoro, oggi è un ricovero per vecchi mobili (una poltrona in semi-pelle è in bella mostra), plastica, sacchi di spazzatura. Vero è che una curatissima siepe nasconde il degrado oltre il laghetto, ma basta sporgersi qualche decina di metri più in là per rendersene conto. Siccome nessuna parte della città è risparmiata, anche in viale Buoncammino ci sono buchi e cesure. «Quei locali usati un tempo come pizzeria ai piedi delle scalette per palazzo belvedere, dietro il distributore di carburanti sono oggi un altro regno del degrado», dice Polastri. «Vetri rotti, cartacce: resta solo il ricordo del bar pizzeria», aggiunge.

Sul versante opposto del Colle di San Michele c’è poi altro caseggiato, tetto spiovente in tegole di terracotta, finestre con sportelloni di legno, una panoramica terrazza sulla sottostante via Cinquini «che potrebbe diventare una risorsa per il Comune invece è un deposito inutilizzato», spiega ancora Polastri. Che conclude: «In questo scenario c’è una buona notizia: la riapertura del punto di ristoro che si trova a breve distanza dal Castello di San Michele. Alternerà il servizio diurno di gelateria a quello notturno quale pizzeria. Un piccolo passo avanti tra gli immobili comunali che attendono un rilancio».

