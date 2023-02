Viaggio sulla strada del miele 

“La strada del miele”: un percorso guidato alla scoperta dei mieli prodotti nel territorio fra Arbus e Guspini. È la prima esperienza che si snoda fra i due Comuni del Medio Campidano che fanno già parte dell’associazione nazionale “Città del miele” da oltre 15 anni, fra l’altro Arbus è l’unica sul mare. Per molti anni uniti nella storica sagra regionale del miele di fine stagione a Montevecchio, ora il connubio si rafforza e viaggia su una strada comune in nome della tradizione e della valorizzazione di un prodotto di qualità: il miele, appunto. Grazie agli apicoltori del territorio che sono tanti, molti gli hobbisti.

Il progetto

La scelta di realizzare la “Strada del miele” nella zona fra Arbus e Guspini è stata dettata da una serie di motivazioni aventi come punto focale la naturale vocazione del territorio per l’allevamento delle api. Primo passo l’iniziativa condivisa con i Comuni di Monti e San Sperate. Insieme per un percorso paesaggistico-culturale, un libro aperto, diviso in capitoli dove ciascuno mette in vetrina le sue peculiarità sul tema apistico. La prima vera “Strada del miele” che consente ai visitatori di vivere la presenza del miele in tutte le sue sfaccettature: visitare le aziende apistiche per assistere ai metodi di lavorazione, degustare e acquistare direttamente il prodotto. A guidare i turisti un’opportuna segnaletica che facilita il percorso itinerante in un ambiente naturalistico incontaminato che attraversa il territorio, facendo sosta a Montevecchio, Ingurtosu e nella Costa Verde dove ci sono numerosi apicoltori.

La sagra

Soddisfatto il sindaco, Giuseppe De Fanti: «Ben venga questo nuovo itinerario che ha lo scopo di valorizzare la produzione del miele locale, espressione di una delle più antiche tradizioni. Un arricchimento alla sagra annuale del miele di Montevecchio che si svolge all’esterno del palazzo della direzione. Tantissimi espositori che arrivano da tutta l’Isola per cimentarsi anche nel ‘Concorso regionale mieli tipici di Sardegna’ che tanto successo riscuote». Il primo cittadino non perde di vista l’importanza promozionale: «La strada appare l’immagine vincente che allarga il legame col territorio».