Viaggio nell’arte di Monet,  Sisley, Pissarro e Corot Gli impressionisti a Sassari 

Per passare dal Romanticismo dell’Ottocento all’arte moderna e contemporanea c’è voluta la rivoluzione dell’Impressionismo. La mostra che sarà esposta nel Padiglione Artigianato di Sassari dal 28 novembre al primo febbraio 2026 lo spiega bene già col titolo: “Luce, Natura, Libertà. I pionieri del paesaggio: da Barbizon agli Impressionisti”.

Stili

I visitatori potranno vedere la differenza di stile tra le due opere di Claude Monet, considerato da molti come il padre o comunque il fondatore più coerente del movimento artistico. La “Tempête à Sainte-AdresseW è del 1857 ed è influenzata nel tema da Theodore Gudin, nello stile da Eugène Isabey e nel tocco da Eugène Boudin, che Monet considerava un Maestro. Un quarto di secolo dopo, nel 1882, ecco lo studio preparatorio a “Les Pêcheurs de Poissy”, dove i pescatori della Senna sono immersi nell'atmosfera creata con rapide pennellate e colori vibranti che restituiscono la fugacità della luce e ricreano i movimenti e i baglio dell’acqua.

Le collezioni

Opere inedite di collezionisti privati: dipinti a olio, disegni, tecniche miste, acquerelli, litografie e matite su carta si succedono in una galleria artistica dove emergono i paesaggi, grazie alla pittura en plein air, favorita anche dall’introduzione del tubetto di colore (1841). La mostra, curata dal critico d’arte Alberto Bertuzzi e promossa da Aurea Natur associazione culturale, è un evento perché gran parte delle 66 opere dei 31 artisti selezionati proviene da collezioni private francesi e italiane. Un’aggregazione resa possibile dalla fitta rete di relazioni anche in Francia di Caterina Berlinguer, presidente di Aurea Natur. Prezioso il supporto di Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari. «Sono rappresentati un secolo di pittura e artisti che tra nascita e morte coprono due secoli», puntualizza il critico Bertuzzi. Jean Baptiste Camille Corot nacque nel 1797, Pierre Bonnard morì nel 1947.

Le tre sezioni

“Prima di Barbizon” è dedicata ai pittori che hanno anticipato la rivoluzione impressionista. Tra questi spicca Eugène Boudin, presente con il delicato “Plage de Trouville”, versione in acquerello del noto dipinto custodito al Museo d’Orsay di Parigi. Altri protagonisti sono Eugène Isabey, in mostra con quattro opere e il suo allievo, Johan Bartold Jongkind. La seconda sezione, intitolata “La scuola di Barbizon”, ospita alcuni dei migliori rappresentanti della storica scuola formatasi nella foresta di Fontainebleau. Il caposcuola è Théodore Rousseau, presente con tre opere, tra le quali il dipinto a olio "Dans la Forêt" (1860). Da menzionare Narcisse Diaz de la Peña, con sei opere, e Charles Francois Daubigny con cinque. Presenti pure Constant Troyon e Jean Ferdinand Chaigneau che ritraggono spesso soggetti provenienti dal mondo animale. Dulcis in fundo Jean Francois Millet e Camille Corot.

Infine la sezione “L’impressionismo e oltre” dove oltre alle due opere di Monet sono esposte quelle di Alfred Sisley, con “Le ponte de Sèvre”; Camille Pissarro, con un disegno su carta; Berthe Morisot, con un delicato disegno raffigurante un ritratto di donna. Henri Gervex è rappresentato da ben sette dipinti, Paul César Helleu da 4 opere. Non solo francesi. Ci sono pure gli italiani Emilio Donnini e Giovanni Boldini, con il pastello su carta “Donna seduta con il ventaglio”.

