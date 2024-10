Un viaggio nella storia delle maschere tradizionali e i costumi sestesi: sarà “Mascaras in festival”, organizzato dell’associazione culturale Is Mustayonis e s’Orku Foresu, questo sabato 5 e domenica 6 a Sestu, nel corso del Festival delle Pro Loco che invece è a cura della Pro Loco Sestese, davanti alla chiesa di San Gemiliano. Tante le maschere e i costumi sestesi esposti, mentre una proiezione e delle fotografie racconteranno i dettagli delle tradizioni popolari della cittadina.

A cominciare da s’Orku, che, avvolto in una pelle nera d'animale, con lunghe corna sul capo, cammina carico di campanacci, legato alla vita da una corda tenuta all'estremità dai “Mustayonis”, i quali invece avanzano in gruppo, armati di verghe d'olivastro e lo percuotono, ma gli lasciano anche paglia e acqua quando cade esausto. Poi c’è “su Jù e is Carrogas”, dove il raccolto è attaccato dalle cornacchie, ma queste vengono allontanate dai mustayonis. Oppure ancora "su Pilloni Indoviadori", in cui due uomini camminano vicini: uno suona lo zufolo, e l’altro porta una gabbietta con dentro un gallo o un gatto, e fa pronostici sul futuro della gente. Oltre alla mostra, domenica sera, dalle 20.30, si esibiranno i componenti del gruppo, con le maschere di S’Orku e is Mustayonis. Una serie di rituali antichi, che nonostante non abbiano generalmente più un significato religioso in cui credere, non hanno perso la loro potenza evocativa e la capacità di far viaggiare nel tempo. Ingresso libero.

