La parrocchia di Sant'Eulalia e l'Associazione Sant'Eulalia Aps oggi inaugurano la mostra “Viaggio nella spiritualità dell'arte contemporanea”, che affronta il tema della spiritualità nell'arte contemporanea e lo fa, per la prima volta, in uno dei luoghi più suggestivi della città sotterranea, l'area archeologica che si trova sotto la chiesa di Sant'Eulalia.

La mostra

A partire dai temi dell'uomo che vive lo spazio e del viaggio come ricerca di verità, sono esposte le opere dei due artisti Ermenegildo Atzori (1969) e Franco d'Aspro (1911-1995) che dialogano tra loro attorno all'immagine del Crocifisso, mettendo in luce diverse spiritualità. L'esposizione, aperta al pubblico sino al 6 ottobre, tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30, si sviluppa lungo le vie principali dell'area archeologica, in connessione diretta con la chiesa soprastante. Le opere sono dislocate nei punti più significativi degli scavi, a partire dalla porticus, la cripta, la strada romana, il quartiere residenziale tardo-antico e il pozzo, dialogando con la storia del luogo e accompagnando il visitatore in un percorso di ricerca introspettiva. Oggi, dalle 18, dopo i saluti di don Marco Lai, parroco di Sant'Eulalia, gli interventi dello storico dell'arte Fabrizio Tola, la proiezione del reportage fotografico Jesus Alone progetto della fotografa e videomaker Barbara Pau, cui seguirà una conversazione con l'artista Ermenegildo Atzori e gli storici dell'arte Chiara De Giorgi e Valerio Deidda al termine della quale sarà inaugurata la mostra. Il 12 luglio la parrocchia di Sant'Eulalia sarà anche promotrice di una raccolta fondi per ultimare il restauro dell'organo della chiesa del Santo Sepolcro. Per l'occasione sarà realizzata una vendita delle opere dell'artista Lorenzo D'Andrea.

