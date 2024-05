Viaggio nella relatività: la sala spazio-tempo nel nome di Einstein 

Da Albert Einstein all’Einstein Telescope di Lula, un viaggio nella dimensione spazio-tempo che fa tappa al Planetario di Cagliari. Un percorso suggestivo nell’evoluzione della fisica: inizia con la Teoria della relatività del grande studioso tedesco che rivoluzionò il modo di guardare alla gravità e si spinge sino alla miniera dismessa di Sos Enattos, candidata a ospitare il più grande osservatorio di onde gravitazionali del mondo. Il tutto racchiuso in una innovativa sala spazio-tempo, pronta a essere inaugurata nei locali de l’Unione Sarda.

La sala

Dopo aver fatto il giro delle principali mostre ed eventi - in Italia e all'estero -, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), che coordina l’iniziativa Einstein Telescope a livello nazionale e internazionale e proprietario della sala spazio tempo, ha posato gli occhi sul Planetario: pronto a ospitare l'installazione permanente che andrà ad ampliare l'offerta dedicata alle scuole e a tutti i visitatori. «Si tratta di una sala dove sarà possibile percepire ciò che fa il corpo umano nello spazio-tempo, simulando il comportamento di stelle e buchi neri», anticipa Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda. «Una nuova esperienza interattiva che verrà offerta ai nostri ospiti, perché la presenza e i movimenti delle persone hanno l’effetto di modificare e incurvare la forma virtuale delle pareti di una stanza. Esattamente come i corpi celesti di grande massa deformano la struttura dello spazio-tempo. Questo ci consentirà di introdurre le persone alla relatività generale nell'ottica di promuovere e far conoscere l'Einstein Telescope e la candidatura della Sardegna come sede».

L'incontro

Presentazione e taglio del nastro sono fissati per domani, alle 18, nella Sala Giorgio Pisano e al Planetarium, alla presenza di ospiti d'eccezione. L’evento, dal titolo piuttosto eloquente “Da Albert Einstein all'Einstein Telescope”, sarà suddiviso in tre parti. La prima, moderata dal giornalista Stefano Birocchi, sarà focalizzata soprattutto sul progetto Einstein Telescope e sulla candidatura del sito di Sos Enattos a ospitarlo, con gli interventi di Marica Branchesi (Gssi), Domenico D’Urso (Università di Sassari, responsabile ET Italia), Alessandro Cardini (direttore Infn Cagliari), Alberto Masoni (Infn Cagliari), Manuel Floris (direttore scientifico Planetario de L’Unione Sarda) e Sergio Zuncheddu (editore del gruppo L’Unione Sarda). Seguirà la presentazione dello spazio dedicato all’installazione dello spazio-tempo, che i presenti potranno sperimentare. Infine, sarà proiettato il video “L’Universo di Interstellar”, a cura di Manuel Floris.

Viaggio nel tempo

Un incontro che promette d'essere una sorta di viaggio nel passato ma con gli occhi spalancati sul futuro, marchiato indelebilmente da Einstein nel 1916. Perché senza la sua Teoria della relatività generale probabilmente non sarebbe mai esistito neanche il Gps. Un secolo circa dopo la sua intuizione vengono rilevate le onde gravitazionali, scoperta frutto delle collaborazioni scientifiche Ligo e Virgo, premiata con il Nobel nel 2017. Il passo immediatamente successivo è il lancio del progetto per l'Einstein Telescope, l’osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, il più grande al mondo, la più grande infrastruttura di ricerca europea nei prossimi 10 anni, per il quale l’Italia ha candidato il sito sardo di Sos Enattos dove sicuramente verranno scritte nuove pagine della storia.

