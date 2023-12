“Viaggio nella bellezza” con i misteri del Sinis 

Lunedì alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, per “Italia. Viaggio nella Bellezza”, “I misteri dei giganti di Mont’e Prama”, un'esplorazione del territorio del Sinis, delle sue bellezze naturali e della vicina città perduta di Tharros.

Come si legge in una nota di presentazione del programma, «a partire dai primi Anni Settanta la zona archeologica di Mont’e Prama, nella penisola del Sinis, ha cominciato a restituire importanti reperti di una fase tarda della civiltà nuragica, intorno a 3000 anni fa. Decine e decine di statue a tutto tondo, le prime, nel contesto del Mediterraneo occidentale», si legge ancora, «che raffigurano uomini in armi, all'interno di una speciale necropoli apparentemente dedicata alla sepoltura di antichi guerrieri. Sculture fortemente iconiche, soprannominate “giganti di Mont’e Prama».

Ma cosa rappresentano? Chi erano? E cosa ha provocato la loro fine? Si cercherà una risposta con gli archeologi responsabili degli scavi, Alessandro Usai e Maura Vargiu, e con studiosi come Momo Zucca e Anna Chiara Fariselli. Testimonianza dello scrittore Flavio Soriga.

