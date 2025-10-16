“Viaggio nel gusto” a Palazzo Arcais 

Più che un evento gastronomico, un invito a riscoprire le radici della Sardegna attraverso i suoi profumi e i sapori. Da sabato 25 a lunedì 27 le sale di Palazzo Arcais ospiteranno “Viaggio nel gusto” iniziativa targata Confcommercio. L’evento prenderà il via sabato mattina con un laboratorio di pasta fresca rivolto ai più piccoli: gli alunni della scuola di via Bellini impareranno a realizzare gnocchetti e “lorighittas”. Dalle 16.30 si aprirà ufficialmente la mostra mercato con degustazioni e aperitivi. Domenica la manifestazione continuerà dalle 10.30 alle 14.30, con assaggi e un percorso sensoriale tra riso, olio, vino, formaggi, pane, frutta. Saranno presenti aziende come Abbardentes, azienda Franco Ledda, Cantina del Rimedio, Cao formaggi, Antonella Orrù – Treslizos, Riso Passiu, Sa Marigosa e Silvio Carta. Lunedì 27 sarà invece dedicata solo agli operatori del settore, con convegni, masterclass e show cooking pensati per favorire nuove collaborazioni nel campo della ristorazione e della produzione agroalimentare. Il biglietto d’ingresso, dal valore simbolico di 5 euro, contribuirà a sostenere la Mensa del povero gestita dalla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Inoltre, chi prenota online riceverà un ticket omaggio per un cocktail a base di prodotti locali nei bar aderenti del centro (Aroma caffè, Il Duomo, Fata Cornelia, Lola Mundo, Memento 51). ( m. g. )

