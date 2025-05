Viaggio nei progetti urbanistici approvati ma mai realizzati 

Confronti e approfondimento sui progetti architettonici, urbanistici, di mobilità e di ambiente relativi alla trasformazione di Cagliari, negli ultimi decenni. Di questo si occuperà l’appuntamento biennale del Rotary club Cagliari, in programma il 17 maggio alla Manifattura tabacchi in viale Regina Margherita.

I motivi dell’assenza di continuità nelle scelte pianificate in passato e poi abbandonate, ma anche i ritardi e i contrasti nelle opere in fase di realizzazione, meritano un’analisi ad ampio raggio: è l’obiettivo del convegno. Ci si interrogherà su quali sono i punti di forza e di debolezza dei progetti mai realizzati, quali opportunità sono da cogliere per lo sviluppo di Cagliari, oggi capitale metropolitana, e quale percorso intraprendere.

La proposta vuole colmare un’attesa di scelte inespresse ma comunque necessarie per gestire con buoni risultati il ruolo che la città ha assunto, attraverso l’analisi esauriente, l’informazione comune, l’azione effettiva.

Il Rotary Club Cagliari vuole rispondere a questo interrogativo coinvolgendo le istituzioni, i professionisti, la società civile. Questo, per un proposito collaborativo e fattuale da raggiungere in vista del prossimo appuntamento, con verifica dei risultati ottenuti e nuovi, ulteriori traguardi.

