Viaggio nei multipiano mai aperti tra beghe burocratiche e ritardi 

La buona notizia è che il parcheggio comunale di via Cesare Battisti sta per riaprire. A rendere mezzo vuoto il bicchiere del brindisi per l’inaugurazione ce n’è un’altra: una data non c’è. Dal Municipio ne hanno annunciate così tante, tra un sindaco e l’altro, che nessuno si sbilancia. Ma l’ipotesi è gennaio 2024. C’è anche una pessima novella, che tanto nuova non è: resterà sbarrato e decadente, inaccessibile alle auto (a quasi tutte, almeno) il silo di via Caprera. Appartiene alla Regione, che vorrebbe cederlo a palazzo Bacaredda, che a sua volta lo rifiuta alle condizioni che sono state imposte. Lo spazio dedicato alle auto dell’assessorato alla Sanità di viale Trieste lì vicino, intanto, è inutilizzato causa cantiere. E non ci sono trattative per un’eventuale apertura – a lavori conclusi – ai non dipendenti dell’ente regionale, al di fuori degli orari d’ufficio. Tutto questo sul fronte di Stampace. Dall’altra parte della città, a Sant’Alenixedda, in Comune sono così fiduciosi sul buon esito degli interventi che la Giunta ha già stabilito le tariffe per la sosta nel multipiano sotto piazza Nazzari. La delibera è stata adottata due giorni fa e riguarda anche via Cesare Battisti. Vengono affidate a un futuro (molto) lontano, invece, le previsioni per il posteggio in struttura in piazza Donatori di Sangue e piazza De Gasperi: tanta carta e poco cemento.

Il viaggio

Cantieri, stalli riservati ai residenti 24 ore su 24 e zone a traffico limitato hanno imposto anche un’ora di giri a vuoto a chi cerca parcheggio in centro città. E non è detto che l’esito sia positivo, nemmeno per chi in zona ci abita. Nel girovagare, chi guida guarda con rabbia quella struttura interdetta, chiusa dai palazzi sui quattro lati tra via Mameli, via Caprera, viale Trieste e via XXIX Novembre. Il silo multipiano, costruito nel 1971 dalla Saia (società regionale) è chiuso dal 2008 «per necessità di adeguamenti normativi e verifiche statiche sulle condizioni dell’immobile», si legge nella relazione del professionista che ha progettato la messa in sicurezza cinque anni fa. Ci sono spazi per 197 auto, su tre livelli distribuiti su una superficie di circa 3.000 metri quadri.

Lo scontro

«Il punto è che il progetto era sbagliato e non se n’è fatto niente», dice l’attuale assessore comunale alla Viabilità, Alessio Mereu. Che vuole mettere le cose in chiaro. Innanzitutto «quello spazio è della Regione. La precedente Giunta di centrosinistra se l’era fatto affidare, assieme a 600 mila euro per i lavori, ma non esisteva una convenzione che stabilisse chi l’avrebbe gestito e come». Al Comune le grane e alla Regione l’utilizzo? «Io so che sono andato due volte all’assessorato regionale agli Enti locali», rivela Mereu, «e mi hanno detto che i parcheggi ai dipendenti regionali, in caso di riapertura, non potevano essere tolti. In più, 600 mila euro ormai non bastano, serve un milione per i lavori». Che a questo punto non si faranno.

L’abbandono

Intanto le condizioni della struttura di cemento armato peggiorano. Al posto delle auto, nelle zone coperte, ci sono rifiuti ammassati lungo i bordi. L’accesso è vietato da una transenna così vecchia che potrebbe essere stata lasciata dalla Saia. A presidiare l’area ci sono due vigilantes, che controllano il via vai di regionali che lasciano le auto negli spazi aperti. Uno dialoga, l’altro alla vista dei cronisti sbraita: «Qui non si possono fare foto, è una zona privata». Ma è della Regione. «È privata della Regione», dice con sicumera, mentre chiama i carabinieri per denunciare il passaggio su un’area pubblica. Intanto dal piano interrato escono delle auto. Chi sono? «Non vi interessa», è la riposta. I militari dell’Arma hanno di meglio da fare e le foto sono in pagina.

La delibera

La possibile svolta riguarda via Battisti e il parco della Musica, dove sta per aprire (anche qui, la data non c’è) il mercato provvisorio. La Giunta comunale ha approvato le tariffe 2024 per la sosta nelle strutture, affidate a Parkar: si paga per 24 ore, un euro all’ora. Dieci per tutta la giornata. Poi ci sono gli abbonamenti: 110 euro al mese, h24, per i non residenti, 60 per i residenti, 70 per i lavoratori dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21 e 40 euro al mese per chi vuole lasciare l’auto solo la notte. In via Battisti ci sono 203 stalli: si attende la certificazione antincendio. Intanto sono stati installati pannelli fotovoltaici, colonnine per le auto elettriche e tutto è stato riverniciato: «Riapriamo dopo 20 anni», esulta Mereu. In piazza Nazzari i posti auto saranno 350. Una parte è per gli operatori del mercato provvisorio. Qui mancava un’ascensore: «Lo abbiamo sostituito e inauguriamo anche quelli», chiude l’assessore.

