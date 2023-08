Viaggio nei mercati civici dimenticati 

Ascensori fermi, in alcuni casi (a Sant’Elia) anche da più di dieci anni, che costringono anziani e disabili a utilizzare il montacarichi. Aria condizionata che funziona a intermittenza, bagni fuori uso (spesso anche le scale mobili), porte spesso sgangherate che non permettono una buona climatizzazione degli ambienti, transenne a proteggere dalla caduta di calcinacci messe li da mesi. I mercati civici di via Quirra, Is Bingias e Sant’Elia sono un incubo per i tantissimi cagliaritani che li frequentano. E ancora di più lo sono per gli utenti fragili, anziani e persone con disabilità. Disagi e impianti che si guastano ripetutamente. L’amministrazione si prepara a costruire il nuovo mercato di San Benedetto (grazie a un progetto della Città metropolitana che ha recuperato 41 milioni), ma gli altri mercati sono in sofferenza. «Spesso manca la manutenzione ordinaria», dicono gli operatori, «siamo figli di un Dio minore», aggiungono.

Via Quirra

Iniziando il tour dal secondo mercato cittadino più importante, ovvero quello di via Quirra, il benvenuto non è dei migliori: qui il bagno al piano terra per le donne è fuori uso da un mese, con anziani e disabili costretti a utilizzare i servizi del primo piano salendo attraverso il montacarichi (dal momento che l’ascensore è guasto), ma almeno l’aria condizionata adesso è stata riparata. Sul lato di via Quirra ci sono le transenne da più di tre mesi, ,mancano ancora porte tagliafuoco e l’unico scivolo per far salire persone in carrozzina o genitori che spingono passeggini (lato via Marghine) è un serpentone di quattro rampe difficile da affrontare per chiunque. «Sappiamo bene che il sindaco non può avere la bacchetta magica e risolvere problemi di questo mercato che vanno avanti da tantissimi anni», dice Sergio, box 66 che tratta carne. «Ma questo mercato sembra dimenticato. L’amministrazione ha intenzione di realizzare un nuovo spazio verde accanto al mercato, a discapito di alcuni parcheggi che invece sono necessari, ma prima di tutto bisognerebbe mettere mano a una struttura fatiscente come quella di via Quirra». Il concetto lo ribadisce Graziella, box 28 che tratta surgelati: «I disagi sono continui», dice, «purtroppo sembra che manchi una manutenzione ordinaria, è questo che ci fa sentire abbandonati», aggiunge.

Gli altri

Se a Is Bingias l’amministrazione è da poco intervenuta per riparare il guasto all’impianto di climatizzazione e ha sostituito le porte dei due ingressi, a Sant’Elia, dove ormai sono rimasti appena 9 operatori (su 29 box) i problemi sono quelli di sempre: aria condizionata accesa ma che non funziona, ascensore guasto, uscite di sicurezza bloccate. «Dopo il nostro appello, lunedì sono arrivati gli assessori Sorgia e Deidda e a loro abbiamo fatto un quadro dei problemi del mercato», dice Marco Mantega, presidente del comitato degli operatori. «Apprezziamo adesso l’interessamento dell’amministrazione, a settembre ci rivedremo per capire come e dove intervenire. Nel frattempo», conclude, «ringraziamo tutti i cagliaritani che continuano ad arrivare al mercato di Sant’Elia, nonostante, tutti i problemi della struttura». ( ma. mad. )

