Viaggio in Sardegna, Sassari palcoscenico della grande bellezza 

Viaggio in Sardegna al centro di Sassari. Si avvicina il tempo della Cavalcata Sarda, sintesi spettacolare di storia e tradizione isolana, che domenica 12 maggio celebrerà la 73esima edizione. Illustrata ieri a Palazzo Ducale dagli artefici della Festa della Bellezza, la cui matrice laica consente quest’anno d’anticiparne di una settimana lo svolgimento per non oscurare la ricorrenza religiosa dei Martiri Turritani in programma a Porto Torres dal 18 al 21 maggio. Ed è un grande palcoscenico secolare quello sassarese in cui, dal 1951, anno d’avvio della serie continuativa di cavalcate, a eccezione delle cesure covid 2020-21, ricorre un elemento fondante. «È l’orgoglio di chi sfila- afferma in conferenza stampa l’assessora comunale alla Cultura Virginia Orunesu- sempre visibile in ogni occasione».

Il percorso

Una mostra tangibile di fierezza che dovrebbe riproporsi negli oltre 2mila figuranti, esponenti di circa 60 associazioni sarde, e 200 cavalieri e amazzoni, che seguiranno in ordine alfabetico dalle 9 di domenica il percorso ormai canonico a cui si potrà assistere pure in diretta tv su Videolina. Traversata che, nelle intenzioni del direttore artistico della manifestazione Giuliano Marongiu, non è solo fisica. «Sarà ancora una volta un viaggio nel tempo - spiega - con suggestioni provenienti da ogni comunità, da Aritzo a Villaurbana». E che sarà inaugurato dai carabinieri a cavallo e dai tamburini dei gremi cittadini, inframmezzato dai retaggi pagani delle maschere come quelle dei Merdules e dei Mamuthones, e concluso con l’arrivo di 120 donne in costume tradizionale. Proprio quelle che, lo scorso anno, dovettero rinunciare all’ultimo atto a causa della pioggia battente. «E per richiamare il senso del viaggio- continua Marongiu- avremo un riferimento alla prima edizione della Cavalcata del 1899, e ai reali per cui era stata pensata in principio, con il passaggio di un’auto d’epoca».

Le pariglie storiche

Dopo i flashback il ritorno di un classico della Festa, scomparso per le vicissitudini pandemiche e meteo: le pariglie storiche. «Si terranno all’ippodromo Pinna - riferisce il presidente della Società Ippica Sassarese Giancarlo Scarpa - nel pomeriggio di domenica. Avremo quelle di Ovodda, Assemini, Fonni, “Logudoresa”, Norbello e San Vero Milis». Impegnate in performance come il seddazzu, tradizionale giostra equestre in cui i cavalieri saranno protagonisti di spettacolari acrobazie sui cavalli in corsa. Ma la Festa della Bellezza si dispiega anche nella giornata precedente, sabato 11 maggio dalle 18 in piazza d’Italia, con “Sassari in festa per la Cavalcata Sarda”, rassegna di canti e danze, segnate dal folklore e dalla musica. «Vogliamo alzare il livello- annuncia il direttore artistico- dopo il successo, insperato anche per noi, del 2023». Carrellata di interpreti isolani di grido quindi, da Piero Marras a Maria Luisa Congiu, da Le Balentes ai Zeppara, più il jolly comico di Baz, tra duetti e collaborazioni discografiche. «Ed è previsto un premio, voluto dal Comune, per Daniele Cossellu dei Tenore Remunnu ‘e locu di Bitti, 92enne che da 62 calca il palcoscenico della Festa». E nel segno della musica anche l’epilogo di domenica sera, con gruppi di ballo, canti a tenores e cori polifonici. Una due giorni costata in totale 560mila euro, stanziati da Regione, Comune e Fondazione di Sardegna, per riproporre l’identità profonda di un’isola.

