Viaggio in bilancella dall’isola di San Pietro a Buggerru 

Una traversata a bordo di una bilancella, lungo le rotte del passato percorse dai galanzieri per caricare e scaricare i minerali. Ieri la Ruggero II, una bilancella di fine ‘800 ristrutturata dal proprietario carlofortino Salvatore Luxoro, è partita da Buggerru, ha percorso la cosa sud occidentale per arrivare a Carloforte. A bordo dell’imbarcazione, per questa traversata speciale, c’erano il sindaci di Carloforte Stefano Rombi e Arbus Paolo Salis e i delegati di Portoscuso e Fluminimaggiore. A Buggerru, a salutare la bilancella in partenza, c’erano i sindaci di Iglesias Mauro Usai e di Buggerru Laura Cappelli.

«Questa traversata, a bordo di un’antica bilancella, ha il senso di celebrare la figura dei galanzieri, fondamentali nella storia di Carloforte - dice il sindaco Rombi - e si inserisce nel progetto dell’opera d’arte dell’artista Marta Fontana, installata nel molo San Carlo, che rappresenta un monumento ai galanzieri, con una bilancella stilizzata».

Le vele spiegate della Ruggero II hanno solcato il mare da Buggerru (dove un tempo le navi venivano caricate di minerale) fino a Carloforte, destinazione finale del viaggio, dove i minerali estratti nell’Iglesiente attendevano di essere spediti fuori Sardegna. Un percorso di fatica e lavoro, per celebrare la figura dei galanzieri. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA