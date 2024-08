Viaggio in Africa attraverso i vestiti 

Un viaggio nell’Africa attraverso i colori vibranti del tessuto Wax. Lo propone l’associazione Alpo negli spazi di via Principe Amedeo 22 con l’esposizione “Percorsi dei tessuti africani”, aperta sino a sabato. Le stoffe Wax devono il proprio nome alle resine e cere (wax) impiegate nella lavorazione del materiale grezzo (cotone bianco). Attraverso numerose fasi di lavorazione, queste cere vengono gradualmente rimosse di modo che le ripetute infiltrazioni di colori rimangano via via impresse nel cotone. Questo tessuto, simbolo africano, ha origine in Indonesia, oggi è prodotto in Europa ed è copiato dai cinesi. «Ogni disegno ha un significato preciso, un messaggio che chi lo indossa vuole comunicare», spiega Rosaria Cadelano, presidente dell’Alpo. L’associazione raccoglie fondi per realizzare un pozzo in Senegal.

