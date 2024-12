Viaggio gastronomico nel nome della Deledda 

Il viaggio culturale e enogastromico “In agriturismo con Grazia” oggi fa tappa a Lollove, luogo caro alla scrittrice premio Nobel. Turismo lento, il focolare, ricette semplici e a chilometri zero. Finanziato dalla legge regionale 7, è organizzato da Donne Coldiretti Nuoro Ogliastra, e dalla rete Terranostra, che raggruppa gli agriturismo della provincia sotto il coordinamento della Coldiretti, e dai Comuni di Nuoro, Osidda e Sadali. «È la tappa conclusiva di un percorso che, ricalcando le due precedenti annualità, si è arricchito e strutturato», spiega Marianna Fancello, presidente di Coldiretti Donne. «Abbiamo lavorato per tracciare una linea di congiunzione tra Sadali, Osidda e Lollove - dice il direttore di Coldiretti Alessandro Serra - molto piccoli e alle prese con lo spopolamento. Abbiamo puntato sul legame con la terra e il territorio grazie al coinvolgimento dei nostri agriturismo (Lollovers per Lollove, Su Cuile per Sadali e S’Iscopalzu per Osidda), veri punti di forza che garantiscono la qualità e il chilometro zero. Infine abbiamo aggiunto l’altro grande punto di forza: Grazia Deledda». Alle 9.30 il racconto deleddiano “Il dono di Natale” con Gianluca Medas e Franca Carboni. Poi pranzo con Simone Ciferni, presidente di Terranostra.

