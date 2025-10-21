Viaggio fra i sapori della tavola 

La cornice sarà quella suggestiva di Palazzo Arcais, a riempirla saranno i profumi, i sapori e le storie delle eccellenze del territorio, raccontate dai produttori. Da sabato a lunedì Oristano ospita “Viaggio nel gusto”, il nuovo evento firmato Confcommercio nell’ambito del progetto “Sa mesa nostra”, nato per valorizzare i prodotti a chilometro zero e le filiere locali. Tre giornate dedicate alle eccellenze di casa: il riso e l’olio, il vino e i formaggi, il pane, i distillati e la frutta di stagione, come l’inconfondibile melone bianco dell’Oristanese.

L’evento

Il viaggio comincia sabato con una mattinata pensata per i più piccoli: gli alunni della prima B della scuola di via Bellini incontreranno Nicola Garau, mastro pastaio del pastificio Sant’Isidoro di Morgongiori, che li guiderà tra segreti e curiosità delle paste tradizionali, dagli gnocchetti alle lorighittas. Dalle 16.30 alle 20.30, e domenica dalle 10.30 alle 14.30, spazio alle degustazioni: sei eccellenze del territorio presentate dai protagonisti (Abbardentes, azienda agricola Franco Ledda, azienda Antonella Orrù, Cantina del Rimedio, Cao Formaggi, Riso Passiu, Sa Marigosa e Silvio Carta). Un’occasione per assaggiare, conoscere e allo stesso tempo sostenere una buona causa: il biglietto d’ingresso di 5 euro sarà interamente devoluto alla Mensa del povero di Oristano, gestita dalla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe.

Gli obiettivi

«Viaggio nel gusto è il quarto e ultimo appuntamento promosso nell’ambito dell’iniziativa Sa mesa nostra – spiega Sara Pintus, direttrice della Confcommercio - Gli spazi contingentati ci hanno portato a regolare gli ingressi con un biglietto simbolico, ma chi prenoterà online riceverà in omaggio un drink in uno dei cinque locali aderenti. Il nostro intento non è fare concorrenza, ma essere partner degli esercenti». Lunedì sarà dedicato ai ristoratori e ai professionisti del settore. La mattinata si aprirà con gli interventi del segretario generale Camera di Commercio Cagliari-Oristano Cristiano Erriu, del direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò e del professor dell’Università di Sassari Giacomo Del Chiappa. Dalle 11 spazio alle masterclass e agli show cooking tematici. «La location è splendida e regala un’atmosfera unica – commenta Eddy Piana, vicepresidente Fipe Oristano – sarà l’occasione per valorizzare quei prodotti che, nelle precedenti tappe hanno avuto meno visibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA