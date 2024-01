Viaggio formativo in Marocco per 9 ragazzi dell’Iglesiente 

Crescita, scoperta dell’altro e maturazione personale attraverso un viaggio nella cittadina marocchina di Ifran: un modo per confrontarsi e riflettere con i coetanei sulle condizioni di vita delle donne in Sardegna e Marocco.

Dopo le recenti esperienze di confronto in Islanda e la formazione “Fqts” al Forum nazionale del Terzo Settore a Salerno, i 9 ragazzi dai 12 ai 15 anni del progetto “Sport Power” (Maria Chiara Perra, Riccardo Podda, Maria e Caterina Soletta, Ivan Contini, tutti di Domusnovas, Cinzia Fenu e Chiara Fara di Iglesias, Francesco Scioni di Villamassargia e Giada Trastu di Musei) si preparano a vivere un’ulteriore e proficua esperienza formativa in un paese nel quale la religione islamica influenza fortemente le condizioni di vita delle donne. A marzo i coetanei di Ifran restituiranno la visita. S’intitola “Sotto lo stesso cielo” il progetto di cooperazione internazionale gestito dall’associazione Scarzella e finanziato dalla Legge regionale 19 del ’96, che dal 22 al 28 febbraio vedrà soggiornare i 9 ragazzi in Marocco. Prima, dal 17 al 21 gennaio, è in programma la visita istituzionale a Ifran delle associazioni e degli enti coinvolti (oltre alla Scarzella, la onlus Asecon, l’Inaf, Istituto nazionale di Astrofisica, e il sindaco di Musei Sasha Sais dell’ente capofila del progetto). «L’Inaf - spiega la coordinatrice Maria Giovanna Dessì - svolgerà progetti di formazione astronomica semplificata. Il titolo del progetto non è scelto a caso: il cielo che sta sopra tutti noi, è un’azzeccata metafora del concetto di parità».

