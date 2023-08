Viaggio di studio a Dublino per 45 alunni del “Buonarroti” 

Saranno ospitati per quattro settimane gratuitamente a Dublino, in Irlanda, dove svolgeranno attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento dedicate agli alunni che frequentano l'ultimo triennio della scuola superiore: sono i 45 studenti dell'Istituto superiore “Buonarroti” di Guspini-Serramanna che partecipano questo mese al progetto “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro” organizzato dal ministero dell'Istruzione in collaborazione con l'Unione Europea. Un’esperienza possibile grazie a un finanziamento di oltre 180 mila euro derivato dal Programma operativo nazionale (Pon).

Accompagnati da due docenti e quattro tutor, i ragazzi avranno l'occasione di partecipare a stage e attività aziendali, corsi di lingua, visite e altre attività culturali, in una città europea ricca di storia, cultura e intrattenimento, in grande espansione dai punti di vista economico e lavorativo.

Soddisfatto il preside Marco Canu: «I nostri alunni potranno approfondire la conoscenza della lingua inglese in uno Stato madrelingua con corsi dedicati ma soprattutto con la pratica quotidiana».

Gli studenti, provenienti da diversi paesi del Medio Campidano, selezionati tra le classi terza e quarta di entrambe le sedi di Guspini e Serramanna, divisi in tre gruppi da 15, avranno la copertura di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio. Soggiorneranno presso famiglie del luogo e faranno tutti ritorno in terra sarda l’ultima settimana di agosto.

